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Tuğlu: Gençlik ve Kültür Merkezi projesi hayat bulacak

UBP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, hazırladıkları ‘Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi’yle çok amaçlı bir salonu bölgeye kazandıracaklarını vurguladı

09 Aralık 2022 Cuma 13:27
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Tuğlu: Gençlik ve Kültür Merkezi projesi hayat bulacak



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölgede ihtiyaç duyulan konularla ilgili projeler hazırladıklarını kaydetti.

Dr. Tuğlu, özellikle spor ve kültür sanatın olmazsa olmaz konular olduğuna dikkat çekerek, “Bölgemizde gerek sportif faaliyetlerin artırılmasını gerekse vatandaşlarımızın kültür sanat faaliyetleri yapabilecekleri alanlara ihtiyacımız var” dedi.

Bu konudaki sıkıntıların aşılması için çok amaçlı Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi hazırladıklarını belirten Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Mehmetçik’e çok amaçlı bir kültür merkezi yapacağız. Tüm sosyal etkinlikler burada yapılabilecek” diye konuştu.

Mehmetçik’te bir futbol takımı olduğunu, Büyükkonuk’ta da bir güreş takımı bulunduğuna işaret eden Dr. Tuğlu, yeni spor branşlarının açılabilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Gençlerin spor ve sanatsal kültürel çalışmalar yapmalarının önemine değinen Dr. Tuğlu, futbolun çok sevildiğini ve bölgedeki tüm eskiyen halı sahaların elden geçirilip hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.

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