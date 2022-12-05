UBP'de Aday Tanıtım Şöleni Gerçekleşti

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UBP tanıtım şöleni İlk olarak Tatlısu belediye başkan adayı Hayri Orçan ve meclis üyeleri ile başladı.
Tatlısu belediye meclis üyeleri şöyle:
1.Mehmet Yıldız
2.Özlem Elcil Cintosun
3.Gülden Aktuna
4.Yıldıray Gülcen
5.Evren Yılmaz
Şölen Daha sonra Beyarmudu Belediye başkan adayı İlker Edip ve meclis üyeleriyle devam etti
Beyarmudu Belediye meclis üyeleri:
1.Hüseyin Yalınca
2.Aylin Özkurtuluş
3.Hasan Yahya
4.Orhan Delikuş
.Tekin Bertiz
6.Murat Uzun
7.Mustafa Dostbilen
8.Mehmet Kansel
Sırayla devam eden şölende daha sonra Geçitkale-Serdarlı Belediye başkan adayı Halil kasım ve meclis üyeleri yer aldı.
Geçitkale-Serdarlı Belediye meclis üyeleri:
1.Ali Barkut
2.Cemil Çavuş
3.İzzet Küçükoğlu
4.Nurcan Demiray
5. Tayfun Billuroğlu
6.Hasan Paksoy
7.Mustafa Şengüler
8.Zilfi Afşin Ölmez
9.Aliye Bilal
10.Habib Yıldırımlar
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye başkan adayı Fatma Çimen Tuğlu
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye meclis üyeleri :
1.Emrah Öztürk
2.Fatma Kavaz
3.Rüstem Evren
4.Hüseyin Güryay
5.Aslı Ütenoğlu Avsar
6.Davut Köse
7.Aziz Araz
8.Ali Bulut
9. Belma Zornacı
10 cemal Aydıntan
Çatalköy-Esentepe Belediyesi adayı AhmeT Karar ve meclis üyeleri:
1.Zeki saraç
2.Engin Ercenap
3.Gülden havva Gök Akbal
4.Musa Erkanat
5.Seymen Dede
6.Vait Soytürk
7.Yeşim Sakallılar
8.Züleyha Emen
9.Ali Abanoz
10.Derviş Albayrak
6.Yeniboğaziçi Belediyesi başkan adayı Mustafa Zurnacılar ve Meclis Üyeleri:
1.Göral YıldızÇoban
2.Halil Erdoğuş
3.Osman Uğur
4.Pınar Üzüm
5.Muharrem Kuşaf
6.Salih Ruso
7. Hatice Doygundağ Aslıer
8. Sultan Karaşahin
9.Haldun Doğu
10.Ahmet Hafiye
7.Dikmen Belediyesi Belediye başkan Adayı Niyazi Öztürk ve meclis üyeleri:
1.okan Akmandor
2.Önder Mutsuzlar
3.Mehmet Taluğ
4.Ömür Manga
5.Zafer Amca
6.Ahmet Sancak
7.Mehmet Özsezer
8.Havva Koç
9.Necati Muhtaroğlu
10.Selviye Aydın
8. Erenköy-Dipkarpaz Belediyesi başkan adayo Hamit Bakırcı ve meclis üyeleri :
1.Muray Aydenk
2.Ekrem Akın
3.Naim Kayeoğlu
4.Osman Güngör
5.Hüseyin Alevkayalı
6.Kemal Soybir
7. Emine yıldızlı
8.Canan Mimar
9.Nuray Karakuş
10.Ertan Nurçin
9. Gönyeli Alaköy belediye başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu ve meclis üyeleri:
1.Sinem Baştaş
2.Alev Alp
3.Fırat Merttürk
4.Mehmet Arslan
5.Caner Gönyeli
6.Leman Çavuşoğlu
7.Özen Hürses
8.Osman Nazlı
9.Menteş Aytaç
10.Hülya Üçöz
11.İsmail Kofalı
12.Murat Pirgot
13.Faruk Umut
14.Hüseyin Ballı
10.İskele Belediyesi başkan adayı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyeleri:
1. Kubilay Aşık
2.Eray Göksan
3.İldeniz Elbasan
4.Mürsel Altuntaş
5.Sultan Demir Ersalan
6.Hamza baş
7.Seymen Yılmaz
8.Ahmet Orun
9.İsmail Osum
10.Sözen Özanlar
11.Gülseren Bahriyeli
11. Güzelyurt Belediyesi başkan adayı Mahmut Özçınar ve Meclis Üyeleri:
1.Salih Saldam
2.Özdaş Tüm
3.Cemal İneci
4.Coşkun Talihsiz
5.Berna Adataş
6.Hasan Kalkanlı
7.Mustafa Altun
8. Emre Sağanak
9.Fergül Tatlıses
10.Meryem Göken Tünaydın
11. Ayşe Büyükoğlu
12.Buğra Sadık
13.Osman Kasaboğlu
14. Sabriye Özen Sayın
12. Girne Belediyesi başkan adayı Nidai Güngördü ve Meclis üyeleri :
1.Hüseyin Ayrılmazkardeşler
2.Burcu Karakaya
3.Anıl Çelebi Üstün
4.Pervin Güneyhan
5..Ali Tektan
6.Ersin ayan
7.Fırat Güçlüsoy
8.Özmen kalfa
9.Ali Benli
10.Selçuk Ergenkil
11.Dilara Aka
12. Mustafa Sağır
13.Murat Borucu
14.Hatice Aşık
15.Hakan Onurlu
16.Sedef Özsefer Tilki
13.Mağusa Belediyesi başkan adayı UBP adayı Dr.Erdal Özcenk ve meclis üyeleri:
1.Mehmet Ekşici
2.Turgut Yenağralı
3.İbrahim Köroğlu
4.Ayşe Demir
5.Aygül Benzicioğlu
6.Ahmet Öztenay
7.Cem Yababa
8.Alpay Tebelleşol
9.Çise Seymen
10.Ayşe Basri
11.Yeşim Ünsalan Sefer
12.Özerk Raif
Özgür Dedeoğlu
14.Berna Çağankanlı
15.Tolga Yavuz
16.Gürel Severen
17.Ahmet Doğan
18.Yenal Garabli
14. Son olarak Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu ve meclis Üyeleri:
1.Hüseyin Önder Ecesoy
2.Muharrem Müjde
3.Mehmet Kermeoğlu
4.Mehmet İzzet Zeybekçi
5.Levent Çıraklı
6.Haydar Güzeloğlan
7.Bengü Topaloğlu
8.Görkem Önem
9.Eliz Mağracı
10.Ezcan Özsoy
11.İbrahim Mısırlıoğlu
12..Seydi Avşar
13.Sıdıka Kireçdağ
14.Kazım Altuncuoğlu
15.Filiz Elçioğlu İğrek
16-Murat İpek
17.Murat İpek
18.Faysal Dağdelen
19.Tahsin Altıncıoğlu
20.Fuat Dizliklioğlu
21.Hidayet Yağızerler
22.Pelin Orhon
23.Gülçin Arabulucu Soyal
24.Meltem Onur
25.Reştan Aksoy
26-Mustafa Karataş
Şeklinde tanıtıldı.