UBP'de Aday Tanıtım Şöleni Gerçekleşti

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UBP tanıtım şöleni İlk olarak Tatlısu belediye başkan adayı Hayri Orçan ve meclis üyeleri ile başladı.

Tatlısu belediye meclis üyeleri şöyle:

1.Mehmet Yıldız

2.Özlem Elcil Cintosun

3.Gülden Aktuna

4.Yıldıray Gülcen

5.Evren Yılmaz

Şölen Daha sonra Beyarmudu Belediye başkan adayı İlker Edip ve meclis üyeleriyle devam etti

Beyarmudu Belediye meclis üyeleri:

1.Hüseyin Yalınca

2.Aylin Özkurtuluş

3.Hasan Yahya

4.Orhan Delikuş

.Tekin Bertiz

6.Murat Uzun

7.Mustafa Dostbilen

8.Mehmet Kansel

Sırayla devam eden şölende daha sonra Geçitkale-Serdarlı Belediye başkan adayı Halil kasım ve meclis üyeleri yer aldı.

Geçitkale-Serdarlı Belediye meclis üyeleri:

1.Ali Barkut

2.Cemil Çavuş

3.İzzet Küçükoğlu

4.Nurcan Demiray

5. Tayfun Billuroğlu

6.Hasan Paksoy

7.Mustafa Şengüler

8.Zilfi Afşin Ölmez

9.Aliye Bilal

10.Habib Yıldırımlar

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye başkan adayı Fatma Çimen Tuğlu

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye meclis üyeleri :

1.Emrah Öztürk

2.Fatma Kavaz

3.Rüstem Evren

4.Hüseyin Güryay

5.Aslı Ütenoğlu Avsar

6.Davut Köse

7.Aziz Araz

8.Ali Bulut

9. Belma Zornacı

10 cemal Aydıntan

Çatalköy-Esentepe Belediyesi adayı AhmeT Karar ve meclis üyeleri:

1.Zeki saraç

2.Engin Ercenap

3.Gülden havva Gök Akbal

4.Musa Erkanat

5.Seymen Dede

6.Vait Soytürk

7.Yeşim Sakallılar

8.Züleyha Emen

9.Ali Abanoz

10.Derviş Albayrak

6.Yeniboğaziçi Belediyesi başkan adayı Mustafa Zurnacılar ve Meclis Üyeleri:

1.Göral YıldızÇoban

2.Halil Erdoğuş

3.Osman Uğur

4.Pınar Üzüm

5.Muharrem Kuşaf

6.Salih Ruso

7. Hatice Doygundağ Aslıer

8. Sultan Karaşahin

9.Haldun Doğu

10.Ahmet Hafiye

7.Dikmen Belediyesi Belediye başkan Adayı Niyazi Öztürk ve meclis üyeleri:

1.okan Akmandor

2.Önder Mutsuzlar

3.Mehmet Taluğ

4.Ömür Manga

5.Zafer Amca

6.Ahmet Sancak

7.Mehmet Özsezer

8.Havva Koç

9.Necati Muhtaroğlu

10.Selviye Aydın

8. Erenköy-Dipkarpaz Belediyesi başkan adayo Hamit Bakırcı ve meclis üyeleri :

1.Muray Aydenk

2.Ekrem Akın

3.Naim Kayeoğlu

4.Osman Güngör

5.Hüseyin Alevkayalı

6.Kemal Soybir

7. Emine yıldızlı

8.Canan Mimar

9.Nuray Karakuş

10.Ertan Nurçin

9. Gönyeli Alaköy belediye başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu ve meclis üyeleri:

1.Sinem Baştaş

2.Alev Alp

3.Fırat Merttürk

4.Mehmet Arslan

5.Caner Gönyeli

6.Leman Çavuşoğlu

7.Özen Hürses

8.Osman Nazlı

9.Menteş Aytaç

10.Hülya Üçöz

11.İsmail Kofalı

12.Murat Pirgot

13.Faruk Umut

14.Hüseyin Ballı

10.İskele Belediyesi başkan adayı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyeleri:

1. Kubilay Aşık

2.Eray Göksan

3.İldeniz Elbasan

4.Mürsel Altuntaş

5.Sultan Demir Ersalan

6.Hamza baş

7.Seymen Yılmaz

8.Ahmet Orun

9.İsmail Osum

10.Sözen Özanlar

11.Gülseren Bahriyeli

11. Güzelyurt Belediyesi başkan adayı Mahmut Özçınar ve Meclis Üyeleri:

1.Salih Saldam

2.Özdaş Tüm

3.Cemal İneci

4.Coşkun Talihsiz

5.Berna Adataş

6.Hasan Kalkanlı

7.Mustafa Altun

8. Emre Sağanak

9.Fergül Tatlıses

10.Meryem Göken Tünaydın

11. Ayşe Büyükoğlu

12.Buğra Sadık

13.Osman Kasaboğlu

14. Sabriye Özen Sayın

12. Girne Belediyesi başkan adayı Nidai Güngördü ve Meclis üyeleri :

1.Hüseyin Ayrılmazkardeşler

2.Burcu Karakaya

3.Anıl Çelebi Üstün

4.Pervin Güneyhan

5..Ali Tektan

6.Ersin ayan

7.Fırat Güçlüsoy

8.Özmen kalfa

9.Ali Benli

10.Selçuk Ergenkil

11.Dilara Aka

12. Mustafa Sağır

13.Murat Borucu

14.Hatice Aşık

15.Hakan Onurlu

16.Sedef Özsefer Tilki

13.Mağusa Belediyesi başkan adayı UBP adayı Dr.Erdal Özcenk ve meclis üyeleri:

1.Mehmet Ekşici

2.Turgut Yenağralı

3.İbrahim Köroğlu

4.Ayşe Demir

5.Aygül Benzicioğlu

6.Ahmet Öztenay

7.Cem Yababa

8.Alpay Tebelleşol

9.Çise Seymen

10.Ayşe Basri

11.Yeşim Ünsalan Sefer

12.Özerk Raif

Özgür Dedeoğlu

14.Berna Çağankanlı

15.Tolga Yavuz

16.Gürel Severen

17.Ahmet Doğan

18.Yenal Garabli

14. Son olarak Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu ve meclis Üyeleri:

1.Hüseyin Önder Ecesoy

2.Muharrem Müjde

3.Mehmet Kermeoğlu

4.Mehmet İzzet Zeybekçi

5.Levent Çıraklı

6.Haydar Güzeloğlan

7.Bengü Topaloğlu

8.Görkem Önem

9.Eliz Mağracı

10.Ezcan Özsoy

11.İbrahim Mısırlıoğlu

12..Seydi Avşar

13.Sıdıka Kireçdağ

14.Kazım Altuncuoğlu

15.Filiz Elçioğlu İğrek

16-Murat İpek

17.Murat İpek

18.Faysal Dağdelen

19.Tahsin Altıncıoğlu

20.Fuat Dizliklioğlu

21.Hidayet Yağızerler

22.Pelin Orhon

23.Gülçin Arabulucu Soyal

24.Meltem Onur

25.Reştan Aksoy

26-Mustafa Karataş

Şeklinde tanıtıldı.