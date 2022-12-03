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YSK'dan ad çekilişi duyurusu...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde aday olanların propaganda yayın sırası ve oy pusulasında yazılış sırası için ad çekilişlerinin Pazartesi yapılacağını duyurdu.

03 Aralık 2022 Cumartesi 16:23
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YSK'dan ad çekilişi duyurusu...



YSK’dan yapılan duyuruda şöyle denildi: “Tüm seçim bölgelerinde geçerli olacak Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde siyasal partilerin oy pusulasında yazılış sırası ile Bayrak Radyo ve Televizyonunda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası, bağımsız aday bulunan seçim bölgelerinde bağımsız adayların oy pusulasında yazılış sırası; muhtarlık seçimlerinde de seçim çevresindeki adayların oy pusulasında yazılış sırası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 5 Aralık 2022 Pazartesi günü, saat 14.00’te siyasal partilerin, bağımsız adayların veya temsilcilerinin önünde ad çekilerek saptanacaktır.”

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