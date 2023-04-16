Lefkoşa Belediye Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Arabahmet Sahnesi'nde seyircinin karşısına çıkan oyun, pandemi günlerinde yaşanan sorunları anlatarak, sağlıkçılara “selam olsun” dedi.

Oyunu, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı meclis üyeleri de izledi.

Oyun sonrası oyunun yazar ve yönetmeni Cem Aykut ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sahnede birer konuşma yaptı.

Cem Aykut konuşmasında, Yetişkinler Atölyesi’nin Kıymet Karabiber'in hayali olduğunu ve onun kurduğunu vurgulayarak, “ Oyunun adıyla ilgili küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Maalesef cumhuriyetle yönetilmiyoruz, demokrasi olduğu da pek söylenemez. Bir hukuk kaldı elimizde ona güveniyoruz ama onu da değiştirmeye çalışıyorlar. İşte tam yönetim şeklimiz Kakistokrasi. Başka hiçbir açıklaması yok bunun.” dedi

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında şunları aktardı.

"Yetişkinler Atölyesi'ni özlemiştik. Çok ağır geçirdiğimiz fakat çok çabuk unuttuğumuz bir dönemi bize yeniden hatırlattılar ve aslında olabildiğince nazik anlattılar yaşadığımız türlü saçmalıkları, gelgitleri, anlaşılamayan basın toplantılarını, tercüme ettirdiğimiz Bakanlar Kurulu kararlarını ve en nihayetinde yalın bir gerçekle tanıştık. Bu ülkeye bir felaket geldiğinde aslında ülke felaketten daha felaket. Bu yaşananlardan hepimiz açısından bir sonraki felaketler için ders alınmış olduğunu umuyorum. Bu tiyatro da bize bunu bir daha hatırlatmış olur. Tüm katkı koyanlara ve siz seyircilerimize çok teşekkür ederim".

"Kakistokrasi" oyunu mayıs ayı sonuna kadar her perşembe saat 20.00'da Arabahmet Kültür Evi'nde sahnelenmeye devam edecek. Biletler, biletinial.com adresinden ve gişeden temin edilebilir.