Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD'li Madeline ve Rich Wahl çifti evlerinin garajının önünde yavru bir kedi buldular. Çift, yavru kediyi sahiplendi. İşte her şey bu andan itibaren başladı.

KEDİDE BİR GARİPLİK GÖRÜLDÜ

Wahl çifti, kediyle bir süre ilgilendikten sonra bir gözünün diğerinden daha büyük olduğunu farketti. İlk zamanlar çok fazla önemsemeyen çift, yavru kedi nöbet geçirince soluğu veterinerde aldı.

Sürekli başını sağa sola sallayan ve bacakları titreyen yavru kedi için birçok farklı hastalıktan şüphelenildi. 1 gün sonra hayatını kaybeden kedi, öldükten sonra gerçek ortaya çıktı.

RAKUN KUDUZU HASTALIĞI

Veteriner yavru kedinin rakun kuduzu olduğunu teşhis etmesinin üzerine oldukça endişelendi zira rakun kuduzu uzun zamandır görülmüyordu ve rakunlar bulundukları Omaha eyaletine 2 bin kilometre uzaklıktaki Appalachian Dağlarında yaşamaktaydı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) bildirilen olay sonrası yetkililer adeta alarm durumuna geçti. Kuduz Epidemiyoloji başkanı Ryan Wallace durumla ilgili ilk duyduğunda 'bir hata olduğunu' düşündüğünü ifade ederek, "Omaha ve çevre bölgelerde doğal bariyer görevi görecek büyük dağ, nehir veya çöl olmadığı için virüs kontrolsüz bir şekilde yayılabilir. Hastalık kontrol altına alınmazsa Güney Dakota, Minnesota, Iowa, Missouri ve Kansas'ta 7 milyon kişiyi etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ALARMA GEÇMEMİŞTİK"

Yetkililer vatandaşları sosyal medya üzerinden yayınladıkları bir mesajla uyarırken, temasa geçen kişileri bulmak için harekete geçildi.

ABD Tarım Bakanlığı kuduz programı koordinatörü Richard Chipman, olayla ilgili 753 rakun, 41 kokarca, 4 yabani kedi ve 1 kızıl tilkinin aşılanabilmesi için 10 gün uğraştıklarını ifade ederek, "Daha önce hiç böyle alarma geçmemiştik" dedi.

Yakalanamayan hayvanlar için ise bölgeye 18 bin ilaç bırakıldığı açıklandı.

BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİR

26 Eylül'de kuduz teşhisi alan yavru kedi, 20 yıl içinde bölgede kuduz testi pozitif çıkan ilk kedi oldu. Uzmanlar hastalık yayılsa bile diğer hayvanların Aralık ayına kadar semptom göstermeyebileceğini düşünüyor.

İNSANLARA BULAŞIRSA NASIL FARK EDİLİR?

Hastalığın insanlardaki belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, aşırı tükürük salgısı, kas spazmları, felç ve zihinsel karışıklık yer alıyor. Belirtiler ortaya çıktığında acilen bir sağlık kuruluşuna baş vurulması hayati önem taşımaktadır.