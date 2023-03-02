Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ili vuran depremin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı 218'e yükseldi.

Soruşturmalara ilişkin son rakamları paylaşan Adalet Bakanlığı, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda şüpheli sayısının 869 olduğunu bildirdi.

Eksik malzeme kullanımı ya da kolon kesme sebebiyle yıkılan binalarla ilgili bugüne kadar 218 kişi tutuklandı.

31 şüphelinin öldüğü tespit edilirken, 151 kişi hakkında yakalama kararı var. Hırsızlık ve yağma soruşturmaları da sürüyor.

Bakanlık, 6 Şubat tarihinden bu yana 206 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.