Hayatını kaybedenlerin yaşları 40 ile 64 arasında değişiyor. Saldırıda 9 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında bulunan 26 yaşındaki polis memuru Nickolas Wilt'in, henüz iki hafta önce göreve başladığı bildirildi. Başından vurulan polisin beyin ameliyatı olduğu açıklandı.

Emniyet güçleri olay mahalline üç dakika içerisinde varırken, saldırgan da çıkan çatışmada öldürüldü.

Saldırının nedeni ise bilinmiyor.

Saldırı, Louisville'in merkezinde bulunan Old National Bank’te yerel saatle 08.30 sularında düzenlendi. CNN International'da yer alan habere göre personel toplantısı esnasında gerçekleşti.

Görgü tanıklarından Caleb Goodlett yerel basına yaptığı açıklamada, bankada çalışan eşinin saldırı başladığında kendini kasaya kilitlediğini söyledi. Kentucky Valisi Andy Beshear, saldırıda hayatını kaybede, bankanın kıdemli başkan yardımcısı Tommy Elliot'ın, yakın bir arkadaşı olduğunu söyledi:

Beshear, “Elliot, hukuk kariyerimi sürdürmemde ve vali olmamda bana çok yardım etti. İyi bir baba olmam için tavsiyelerde bulundu” dedi. Instagram'ın sahibi Meta, "Trajik olayın canlı yayınının platformdan hızla kaldırıldığını" duyurdu.