Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

25.06.2023 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir araç park yeri içerisinde, Azat ERGESHEV (E-38) 227 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RE 689 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan KNE 989 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle KNE 989 plakalı araç sola doğru savrularak, yine park halinde bulunan HN 452 plakalı aracın sağ arka kısmına, HN 452 plakalı araç ise sola doğru savrularak yine park halinde bulunan UP 785 plakalı aracın sol ön kısmına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. RE 689 plakalı araç sürücüsü Azat ERGESHEV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.