ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurumu, dün açıklama yaparak Teksas eyaletinin Galveston kentinde 5 Mart’ta demir atan Ruby Princess’ın 284 yolcusu ve 34 mürettebatının sebebi bilinmeyen bir sebepten hastalandığını duyurdu.

CDC açıklamasında hastaların kusma ve ishal belirtileri gösterdiğini vurgulayıp “Bildirilen mide-bağırsak hastalığı vakaları tüm yolculuk için toplamlardır ve herhangi bir uğrak limanındaki veya karaya çıkıştaki aktif mide-bağırsak vakalarının sayısını temsil etmemektedir” denildi. CDC hastalığın kökeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. (DHA)