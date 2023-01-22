Polonya'nın Katoviçe kentinden Atina'ya gelen Ryanair'e ait uçakta bomba alarmı verildi.

F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberinde, 150'nin üzerinde yolcu bulunan Ryanair'e ait uçak, yerel saatle 17.40'ta Eleftherios Venizelos Havalimanı'na indi. Uçağa inişte Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağının eşlik ettiği ifade edildi.

ARAMA YAPILDI

Atina Polisi Patlayıcı Madde İmha Ekipleri (TEEM) uçak içinde ve bagajlarda detaylı arama yaptı ancak bir bulguya rastlanmadı. Uçağın, bir süre daha havaalanında bekletileceği bildirildi. (AA-İHA)