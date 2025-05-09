Fileleftheros gazetesinin haberine göre göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini Güney Kıbrıs’a yapan Tasulas, dün Rum Meclisi’ne hitap etti.

Habere göre Tasulas, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde gösterilen çabaları desteklemeye devam edeceğini ve bunun, Kıbrıs halkının bütününün çıkarına ve refahına olduğunu söyledi.

Tasulas, oldu-bittileri hiçbir zaman kabul etmediklerini ve bundan böyle de kabul etmeyeceklerini belirterek, zorlama ve yasa dışılıkların hiçbir durumda adalet getirmeyeceğine işaret etti.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın barış, bağımsızlık ve yeniden birleşme için ortak mücadele vermeye devam edeceğini kaydeden Tasulas, “Türk istilasının” üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçtiğini, adanın üçte birinin (sözde) “işgal altında” olduğunu ve üzerinde uzlaşılmış çerçevenin dışında kabul edilemez argümanlar ortaya konulduğunu söyledi.

Habere göre Tasulas, Kıbrıs’ta ileri sürdüğü (sözde) “işgalin” ardından radikal bir şekillenme olduğunu; toplumsal, siyasal ve ekonomik açıdan modernleşme meydana geldiğini ve Yunanistan’ın da desteğiyle Avrupa Birliği’ne üye olunduğunu kaydetti.

Bu durumun “travma” yarattığını, ancak “mucize” de olduğunu ifade eden Tasulas, Rum ekonomisinin mevcut olduğunu savunduğu (sözde) “işgalin küllerinden doğarak” çarpıcı şekilde geliştiğini ve Uluslararası Hukuk ile Deniz Hukuku’na bağlı kalarak egemenlik haklarını etkin şekilde kullandığını söyledi.

Tasulas, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünün istikrar ve güvenlik unsuru olarak güçlendiğine işaret ederek, Yunanistan’ın da katılımıyla üçlü ittifaklar kurulduğunu ve barış ile refah köprüleri atıldığını belirtti.

Habere göre Tasulas, bölgede kalıcı barış sağlanmasının tek yolunun, Kıbrıs sorununa var olduğunu ileri sürdüğü (sözde) “Türk işgalini” sona erdirecek ve çağdışı garantörlük sistemi ile tek taraflı müdahale hakkını ortadan kaldıracak adil ve kalıcı bir çözüm olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.

Konuşmasında müzakere sürecine de değinen Tasulas, yaklaşık 7 yıldır herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı müzakerelerin, Güney Kıbrıs’ın koordineli diplomasisi ve Yunanistan’ın çözüm çabalarına verdiği destek sayesinde yeniden BM’nin gündemine girdiğini kaydetti.

Tasulas, Yunanistan’ın kayıpların akıbetinin belirlenmesi konusuna gösterdiği ilginin azalmayacağını da ifade etti.

Gazete, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun da Tasulas’ı selamlayarak, Yunanistan’a her daim müteşekkir olduklarını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın uluslararası düzeyde, Türkiye’nin uzlaşmaz tavır ve tutumunu şikayet etmek için gösterdiği çabaya Yunanistan tarafından destek verilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Dimitriu, Türkiye’nin “bölücü ısrarı ve kabul edilemez iddialarına” rağmen, Kıbrıs sorununun BM parametreleri çerçevesinde çözülmesine yönelik müzakerelerin yeniden başlaması hedefine bağlı olduklarını dile getirdi.

Avrupa’nın uluslararası arenada ve jeopolitik gelişmelerde birincil rolü olmasını istediklerini belirten Dimitriu, ortak Avrupa savunmasının inşa edilmesi sürecinde, “Güney Kıbrıs karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini” ileri sürdüğü Türkiye’nin yeri olamayacağını söyledi.

Tasulas ara bölgeyi de gezdi

Gazete devamla, Tasulas’ın Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde ara bölgeyi gezdiğini de yazdı.

Habere göre Tasulas, önce Lefkoşa Rum Belediyesi’ni, ardından da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos eşliğinde ara bölgeyi gezdi. Buradaki bazı binalar kullanıldıkları halde, ara bölgeye bakan taraftaki kapı ve pencerelerinin açılmasının yasak olduğu konusunda bilgi alan Tasulas, daha sonra da Yunanistan Büyükelçisi Yoannis Papameletiu’nun eşliğinde CYENS Mükemmeliyet Merkezi’ni ziyaret etti.

Haberde, Tasulas’ın temasları çerçevesinde Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios ile görüştüğü de belirtildi.