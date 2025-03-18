Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Cenevre’de düzenlenen Kıbrıs zirvesinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Yunan Bakan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Kıbrıs Türk tarafının tutumunun BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla belirlenen çerçeveden farklı bir çizgide olmasına rağmen, güven inşa etmek için diyaloğun son derece önemli olduğunu ve tek çözümün Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi olduğunu söyledi.

Yerapetritis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın eşgüdümlü çabalarının ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmi görüşmelerin yeniden başlatılmasını BM'nin başlıca önceliği haline getirdiğini vurguladı.

Yorgos Yerapetritis, gerçekleştirilen görüşmelerin taraflar arasında güven arttırıcı önlemler, özellikle de mayın temizleme, çevrenin korunması, gençlik, mezarlıkların rehabilitasyonu ve diğer konulara odaklandığına işaret etti.