Santorini Adası'nda devam eden sismik hareketlilik dikkatleri Yunanistan'a çevirdi. Ülkenin önde gelen sismologlarından olarak kabul edilen Profesör Akis Çelentis, Ulusal Sismik Risk Değerlendirme Komitesin'den istifa ettiğini duyurdu.

Sismolog Çelentis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, komiteye siyasi müdahale yapıldığını öne sürerek; resmi atama kararı olmadan yeni üyelerin dahil edilmesini eleştirdi.

Ancak, siyasi kararlarla yeni üyelerin usulsüz şekilde komiteye dahil edildiğini belirten Çelentis, bunun komitenin bağımsızlığını zedelediğini ifade etti.

Çelentis, "Ancak son dönemde, siyasi kararlarla gelen yeni isimler, komitenin rolünü ve işleyişini ciddi şekilde zayıflatıyor" ifadesini kullandı.