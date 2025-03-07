Öğrenci gruplarının çağrısıyla yüzlerce gösterici, öğle saatlerinde Selanik'in merkezindeki Venizelos heykelinin önünde toplandı.

Ellerinde "Nefes Alamıyorum" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe geçti. Göstericiler, kazanın sorumlularının bulunmasını istedi.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri, olaysız sona erdi.

Öte yandan, bugün saat 19.00'da sendikalar ve siyasi partilerin çağrısıyla başta başkent Atina ile Selanik olmak üzere ülkenin birçok kentinde yeni gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023'te bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış, kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu geçen günlerde hazırlanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.