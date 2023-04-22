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Dünyanın en büyük siber savunma tatbikatı başladı

Dünyanın en büyük siber savunma tatbikatı başladı

Yunanistan'da saat 11.37'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Boeotia, büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.

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