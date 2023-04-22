Yunanistan'da saat 11.37'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Boeotia, büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.

Dünyanın en büyük siber savunma tatbikatı başladı Dünyanın en büyük siber savunma tatbikatı başladı

BÖLGEDE PANİĞE YOL AÇTI
Yerin 7 km altında meydana gelen deprem, bölgede paniğe yol açtı.