Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi, kazada sorumluluğu bulunan yetkililerin hesap vermesi talebiyle yürüyüş yaptı.

"Adalet istiyoruz", "Sorumlular yargılansın" sloganları atan protestoculardan yüzleri maskeli gruplar polise taş ve molotofkokteyli attı. Polis de protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yunan basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, söz konusu meydanda en az 180 bin kişinin bir araya geldiği belirtildi. Gösterideki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 84 kişiden 41'inin tutuklandığı, 1 foto muhabiri, 7 gösterici ve 2 polisin yaralandığı ifade edildi.

Selanik'te de olaylar çıktı

Kazanın meydana geldiği Selanik kentinde de göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Selanik'te tren istasyonu yakınlarındaki Tempi'de meydana gelen kazanın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sırasında maskeli bir grup, polis ekiplerine molotofkokteyli, taş ve cam şişelerle saldırdı.

Polis, gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Kazanın yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken feribot seferleri durduruldu, toplu taşıma ise büyük ölçüde aksadı.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış, kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.