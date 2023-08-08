"Milletimiz bu başarı hikayesini sadece son bir asırda bile defalarca yazdı. Çanakkale'de yazdı. Kut'ül amare'de yazdı. Milli mücadelede yazdı. Kıbrıs'taki soydaşlarını zulme terk etmeyerek yazdı."

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı bu açıklama Yunan basınında büyük yankı buldu.

Ethnos gazetesi, açıklamayı, "Türkiye, Kıbrıs'taki soydaşlarını zorbalara terk etmediğinde tarih yazdı." manşetiyle duyurdu.

Haberde Erdoğan'ın Türkiye'nin tarih yazdığı konuları sıralarken Kıbrıs meselesine değindiği vurgulandı, "Türkiye tarih boyunca birçok başarıya imza attı.'' ifadesi öne çıkarıldı.

Yunan defence-point haber sitesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını benzer ifadelerle manşetine taşıdı.

"Ankara'dan geri adım yok"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'ndaki konuşması da Yunan basınının yakın takibindeydi.

"Kıbrıs türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili temel politikamızdır. Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz."

Ethnos gazetesi "Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta Ankara'dan geri adım yok." başlığını kullandı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Fidan'ın "Yunanistan ile mevcut ihtilaflı meseleler için pozitif atmosferin büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz." açıklamasına yer verdi.

Haberde, "Yunan tarafının da aynı samimiyeti göstereceğine inanıyoruz." ifadesinin altı çizildi.