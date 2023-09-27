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Kötü hava şartlarının yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sel nedeniyle bazı ilçelerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Uzmanların "Elias" ismini verdiği kötü hava akımı nedeniyle ülkede sağanak, dolu, şiddetli rüzgar ve sıkça yıldırım düşmesi yaşandı.

Derelerinde taşma tehlikesi bulunan Eğriboz'da, su seviyesi bazı bölgelerde 1 metreye yükseldi.

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Çok sayıda evi su basarken, heyelan sonucu birçok yol trafiğe kapandı.

Başta Eğriboz Adası, Fthiotida ve Korinthia olmak üzere birçok yerde yoğun yağış nedeniyle sel baskınları yaşandı.

Yunanistan'da kötü hava koşulları sebebiyle çok sayıda evi su bastı, birçok yol trafiğe kapandı.

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