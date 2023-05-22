Komşu Yunanistan'da 21 Mayıs Pazar günü halk, genel seçimler için sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmenin kayıtlı olduğu seçime katılım oranı yüzde 60,87 oldu.

Yüzde 98,30'u açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40,80 oy oranı ile 300 sandalyelik mecliste 146 sandalyenin sahibi oldu.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 20,06'lık oy oranı ile 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer aldı.

Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,49'luk oy oranı ile 41 sandalyenin sahibi oldu.

PASOK-KINAL ittifakını yüzde 7,22 oy oranı ve 26 sandalye ile Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve yüzde 4,45 oy oranı ve 16 sandalye ile Yunan Çözümü Partisi izledi. Böylelikle parlamentoya giren parti sayısı 5 oldu.

Temmuz 2019 genel seçimlerinde yüzde 57,78 olan seçime katılım oranı bu seçimlerde yüzde 60,87'ye yükseldi.

Ülke genelindeki 59 seçim bölgesinden 58'inde Yeni Demokrasi birinci parti olurken, sadece içerisinde Gümülcine'nin de yer aldığı Rodop bölgesinde seçim yarışını SYRIZA önde bitirdi.

4 TÜRK ADAY PARLAMENTOYA GİRMEYE HAK KAZANDI

Seçimlerde Batı Trakya'dan 4 Türk aday da Yunan parlamentosuna girmeye hak kazandı.

Rodop ilinde Radikal Sol İttifaktan (Syriza) Özgür Ferhat, PASOK Partisi'nden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’ndan geçen yıl ihraç edilen İlhan Ahmet, İskeçe ilinde ise Syriza'dan Hüseyin Zeybek ve PASOK Partisi'nden Burhan Baran milletvekili seçildi.

Gümülcine'de asıl mesleği diş hekimliği olan Özgür Ferhat yaklaşık 12 bin 146 rekor bir oyla ilk defa Yunan parlamentosuna girdi.

Zeybek, Baran ve Ahmet, önceki seçimlerde de milletvekili olarak Yunan meclisine girmişlerdi.

MİÇOTAKİS'TEN İKİNCİ KEZ SANDIK MESAJI

Miçotakis, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, halkın dört yıl iktidarda kalacak güçlü bir iktidar istediği yorumunu yaparak, yeniden sandığa gidileceğinin sinyalini verdi.

Partisinin merkez binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Miçotakis, "Hemen yarından itibaren başlayacak ve bir sonraki seçimlere kadar sürecek mücadeleyi birlikte vereceğiz. Halk buna çoktan karar verdi. Yeni Demokrasinin tek başına iktidarı sandıkta matematiksel olarak da teyit edilsin." dedi.

YENİ SEÇİM SİSTEMİNE GÖRE İKİNCİ KEZ SANDIĞA GİDİLEBİLİR

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi halinde, koalisyon için görüşmelerin yapılmasını öngörüyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda fazladan 20 sandalye veriliyor. Oy oranı yüzde 25'i her yüzde 0,5 oranında aştığında fazladan sandalye sayısı da bir artıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, parlamentoda 146 sandalyeye sahip olan Yeni Demokrasi'nin ikinci kez sandığa gidildiğinde de aynı oy oranını alması halinde sandalye sayısının 160'ı geçmesi ve tek başına iktidar olması bekleniyor.