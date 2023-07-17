Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada, bugün başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde meteorolojik koşulların orman yangını riskini artırdığına işaret edildi.

Son 24 saatte Yunanistan 'ın çeşitli bölgelerinde 46 orman yangının çıktığı kaydedilen açıklamada, bunların birçoğunun büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için "yüksek orman yangını riski" uyarısı yapıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.