Yunanistan'da, onlarca kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası protesto gösterileri sürüyor.

Selanik'te gösteriler çatışmaya dönüştü. İşlek caddelerde lastikleri ateşe veren eylemciler, polise taş ve molotof kokteylli attı.

Polis de göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Sokaklar savaş alanına döndü.

Olaylarda yaralananlar olurken; bazı mağazalarda maddi hasar meydana geldi.

"KATİLLER"

Başkent Atina ve kazanın meydana geldiği Larissa da protestolara sahne oldu. Atina'da eylemciler, özel demir yolu şirketi ofisinin önüne kırmızı boyalarla "katiller" yazdı.

Parlamento binasının önünde de kazada ölenler için sessizce oturma eylemi yapıldı. Atina'da tansiyon sık sık yükseldi. Bir grup, Monastiraki Meydanı'nda bir polis devriye aracını yakmaya çalıştı.

Ülkede demiryolu işçileri de grevde. Çalışanlar, güvenlik protokollerinin hayata geçirilmesi için net bir takvim belirlenmesini talep ediyor.

Eylemciler de kazanın sorumlularının cezalandırılmasını istiyor.

Hükümet, Yunan Ulaştırma Bakanı'nın da istifa ettiği kaza sonrası insan hatasına dikkat çekse de,, protestocular, sorumluluğun tamamının istasyon şefinde olmadığı görüşünde.

Yunanistan 2010'da derin bir ekonomik kriz yaşamıştı.

Hükümet de sendikalar da demiryollarının bütçe kesintisi nedeniyle bakımsız kaldığını savunuyor.

Yunanistan demiryolları, ekonomik kriz sırasında özelleştirilmişti.