Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği 14 Mayıs seçimleri için dün milyonlarca seçmen sandık başındaydı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları 27 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında oy verme işlemini gerçekleştirdi. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs günü Türkiye saatiyle 17.00’ye kadar oy verme işlemi devam etti. Şu ana kadar ise yurt dışı oylarında sandıkların %87.03'ü açıldı.

İşte sayım işlemi tamamlananlarda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum:

SIRBİSTAN VE MACARİSTAN

Sandıkların tamamı açıldı. Sırbistan’da Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 45.42, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48.23, Sinan Oğan'ın yüzde 4.82. Macaristan’da ise Erdoğan yüzde 20.68, Kılıçdaroğlu yüzde 72.74, Sinan Oğan yüzde 5.04 oy oranı elde etti.

ARNAVUTLUK-BELARUS-BOSNA HERSEK-ÇEK CUMHURİYETİ

Arnavutluk, Belarus, Bosna Hersek ve Çek Cumhuriyeti’nde temsilciliklerde kullanılıp Türkiye’ye uçaklarla getirilen oyların tamamı sayıldı. Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk’ta yüzde 32.48, Belarus’ta yüzde 24.61, Bosna Hersek’te 45.92, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 7.7 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Arnavutluk’tan yüzde 62.58, Belarus’ta yüzde 67.97, Bosna Hersek’te yüzde 43.38, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 87.28 oy oranı elde etti. Sinan Oğan ise yine aynı ülke sıralamasına göre yüzde 3.66, yüzde 4.3, yüzde 7.96 ve yüzde 3.38 oy aldı.

ESTONYA, GÜRCİSTAN, LİTVANYA

Bu ülkelerde kullanılan oyların da sayım işlemi tamamlandı. Erdoğan Estonya’da oyların yüzde 3.78’ini, Gürcistan’da % 31.34'ünü, Litvanya’da % 11.72’sini aldı. Kılıçdaroğlu Estonya’da oyların yüzde 91.53’ünü, Gürcistan’da yüzde 63.58’ini, Litvanya’da % 80.86’sını aldı. Oğan ise aynı ülke sıralamasına göre yüzde 3.18, yüzde 3.88 ve yüzde 4.66 oy aldı.

MOLDOVA, SLOVAKYA, TÜRKMENİSTAN, ÖZBEKİSTAN

Erdoğan Moldova’da oyların % 40.21, Slovakya’da % 15.1'ini, Türkmenistan’da yüzde 43.52’sini, Özbekistan’da % 52.6 aldı. Kılıçdaroğlu Moldova’da % 54.96, Slovakya’da % 78.65, Türkmenistan’da % 49.28, Özbekistan’da % 40.88 oy aldı. Oğan, yine aynı ülke sıralamasına göre yüzde 2.14, yüzde 4.43 ,yüzde 5.48 ve yüzde 5.27 oy elde etti.

CEZAYİR, BAHREYN VE MISIR CUMHURBAŞKANI OY ORANLARI

Cezayir’de Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 518 oy ile yüzde 54,64, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 392 oy ile yüzde 41,35, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 32 oy ile yüzde 3,38 Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ise 6 oy ile yüzde 0,63 oy oranı elde etti. Bahreyn’de Recep Tayyip Erdoğan 217 oy ile yüzde 24.25, Kemal Kılıçdaroğlu 652 oy ile yüzde 72.85, Sinan Oğan 21 oy ile yüzde 2.35 ve Muharrem İnce 5 oy ile yüzde 0.56 oran elde ettiler. Mısır’da ise Recep Tayyip Erdoğan 618 oy ile yüzde 76,2 Kemal Kılıçdaroğlu, 177 oy ile yüzde 21,82, Sinan Oğan 12 oy ile yüzde 1,48 oran alırken Muharrem İnce de 4 oy ile yüzde 0,49 oranın sahibi oldu.

BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN

Türkiye'nin komşusu olan Bulgaristan ve Yunanistan’da kullanılan oyların tamamı sayıldı. Bulgaristan’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 475 oy ile yüzde 24.3, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 1352 oy ile yüzde 69.16, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 74 oy ile yüzde 3.79, Muharrem İnce ise 54 oy ile yüzde 2.76 oy oranı elde etti. Yunanistan’da ise Erdoğan 250 oy ile yüzde 16.98, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 1117 oy ile yüzde 75.88, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 47 oy ile yüzde 3.19 oy aldı.

İRAN-IRAK-İSRAİL- ÜRDÜN- LÜBNANCumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İran’da yüzde 52.76, Irak’ta yüzde 55.13, İsrail’de yüzde 25, Ürdün’de yüzde 25, Lübnan'da yüzde 95.44 oy oranı elde etti. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İran’da yüzde 43.09, Irak’ta yüzde 39.47, İsrail’de yüzde 62.9, Ürdün’de yüzde 10.19, Lübnan’da yüzde 4.01 oy aldı. Sinan Oğan ise aynı ülke sıralamasına göre yüzde 3, yüzde 4.6, yüzde 11.3, yüzde 0.2 oy aldı.

TANZANYA

Açılan sandık oranı yüzde 100. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların % 44.81’ini, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.37’sini, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.34’ini aldı.

GÜNEY KORE

Sandıkların tamamı açıldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 45.42, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 75.52 , Sinan Oğan yüzde 4.55.

AZERBAYCAN

Azerbaycan'da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 3.263 oy ile yüzde 49.42, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2.768 oy ile yüzde 41.92, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 424 oy ile yüzde 6.42 oy oranı elde etti.

