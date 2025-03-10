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Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırmıştı.

Şevval İlayda, Hırvatistan'daki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Bu kategoride bronz madalya ise Sırbistan'dan Zorana Arunovic-Damir Mikec ikilisinin oldu.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında atmış oldukları 580 puanla altın madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

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