Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kremlin üzerindeki İHA'yla ilgili "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Putin’e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kremlin üzerindeki İHA'yla ilgili "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Putin’e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık." ifadelerini kullandı.
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