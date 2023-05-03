Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kremlin üzerindeki İHA'yla ilgili "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Putin’e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık." ifadelerini kullandı.