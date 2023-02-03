Yarın Kiev'de Ukrayna-AB Zirvesi'nin düzenleneceğini hatırlatan Zelenskiy, zirvede ülkesi için son derece önemli konuların ele alınacağını kaydetti.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik saldırıları artırma girişimlerinde bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "İşgalcinin hiçbir saldırgan eylemini karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

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Rus ordusunun ülkesine doğru saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, uluslararası arenada Rusya'ya yönelik kısıtlamaların artması gerektiğini savundu.

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