Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın bugünkü toplantısında Zelenskiy, kenevir bazında üretilen ilaçların yasallaştırmasını istedi. Ukrayna lideri, bunun dünyadaki en iyi uygulamalardan biri olduğunu söyleyerek, söz konusu ilaçların ülke içinde üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Bunun ‘zor ve olağandışı’ bir karar olduğunu kabul eden Zelenskiy, bununla birlikte tıbbi esrarın yasallaştırılmasına ilişkin çağrısını yineledi:

“Tüm vatandaşlarımızın, Ukraynalı erkek ve kadınların savaş nedeniyle acı, stres ve travma çekmek zorunda kalmaması için.”

Vladimir Zelenskiy, 2020’de hala devlet başkanı adayı iken seçim kampanyasının programına ‘esrar maddesini’ dahil etmişti. Eski komedyen Devlet Başkanı olduktan sonra da ‘konuyu’ unutmamış, Nisan 2021'de Zelenskiy’in önerisi üzerine esrar Bakanlar Kurulu tarafından ‘yasallaştırılmıştı’, Yüksek Rada’da ise ‘en iyi dünya uygulamalarının’ entegrasyonuna ilişkin bir yasa tasarısı çıkarılmıştı. Ancak Temmuz 2021’de yapılan oylama başarılı olmamıştı.

Ukrayna Bakanlar Kurulu geçen yılın haziran ayında yeniden kenevirin tıbbi amaçlarla kullanılmasına izin verilmesine ilişkin karar çıkarmıştı ve bu kararın yine Yüksek Rada’da onaylanması gerekiyordu. Bunun üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra Zelenskiy tekrar parlamentoda konuştu ve Ukrayna’nın (NATO ve AB ile birlikte) esrarın kullanımına izin veren medeni devletlerin arasında alınmasını istedi.