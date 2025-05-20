Nebioğlu beldesinde meydana gelen olayı duyanlar şoke oldu. 34 yaşındaki Ömer V. isimli şahıs, alkolün dozunu kaçırınca olanlar oldu. Şahıs önce yolda gördüğü yavru köpeği ısırdı, daha sonra çevredekileri rahatsız etti.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Durumu gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, saldırgan hali bulunan Ömer V.'ye yaklaşmakta zorluk çıkarınca jandarma ekipleri de olay yerine hareket etti. Jandarmalar tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ambulansla tedavi altına alınmak isteyince ikinci bir kez daha zorluk çıkardı. Ancak şahıs tedaviyi ise reddettiği ortaya çıktı.

KÖPEĞE SALDIRIP ISIRDI

Öte yandan alkollü şahısın köpeği ısırması ve şiddet uygulaması nedeniyle; köpeğin vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alındığı ve durumunun iyi olduğu kendisine uygulanan şiddet sonucu bir hayli korktuğu gözlendi.