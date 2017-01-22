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Manşetler

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KTEZO Genel Kurulu bugün yapılıyor
KTEZO Genel Kurulu bugün yapılıyorKTEZO) 10. Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.
Zara Bershka ve Stradivarius'un ardından Vero Moda ve H&MZara Bershka ve Stradivarius'un ardından Vero Moda ve H&M
Fatih Boğalar büyüledi
Fatih Boğalar büyülediGeçtiğimiz akşam Fatih Boğalar çaldığı setler ile eğlence severleri kendilerinden geçirtti.
Erdoğan: "İdam talebi de Meclis'e gelecektir"Erdoğan: "İdam talebi de Meclis'e gelecektir"
Berova: “Engelsiz bir yaşam alanı yaratmak devletin görevi”
Berova: “Engelsiz bir yaşam alanı yaratmak devletin görevi”Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkan ve üyeleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı ziyaret etti.
Özyiğit: "Bu ülkeyi gerçek bir barış adası haline gençler dönüştürebilir"Özyiğit: "Bu ülkeyi gerçek bir barış adası haline gençler dönüştürebilir"
Anastasiadis: “Bir tarafın güvenliği diğerinin aleyhine olmamalı”
Anastasiadis: “Bir tarafın güvenliği diğerinin aleyhine olmamalı”Kıbrıs Türk ve Rum heyetlerin Mont Pelerin’de gerçekleştirdikleri iki günlük çalışmanın ardından bugün liderlere ayrıntılı bilgi verecekleri, Akıncı ile Anastasiadis’in ise Perşembe günü bir araya geleceklerine ilişkin haberler Rum basınında yer aldı.
İzmir saldırısında avukatın hayatını 'hukuk' kurtardıİzmir saldırısında avukatın hayatını 'hukuk' kurtardı
Kılıçdaroğlu: "Parlamentonun kendi yetkilerini devretme, kendi tarihine ihanet tarihidir"
Kılıçdaroğlu: "Parlamentonun kendi yetkilerini devretme, kendi tarihine ihanet tarihidir""Türkiye, bu rejim değişikliğini kaldıramaz" diyen Kılıçdaroğlu, bütün vekilleri ile sokak sokak gezerek anayasa değişikliği teklifinin yanlışlıklarını anlatacağını söyledi.
Reina katliamı Rakka'dan gelen bu video ile planlanmış!Reina’da 39 kişiyi katleden ve Esenyurt’ta yakalanan DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov'a Rakka'dan gönderilen Reina görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.Reina katliamı Rakka'dan gelen bu video ile planlanmış!
Çavuşoğlu: “Müzakerenin sonuçlanması için olumlu tutumumuzu sürdürüyoruz”
Çavuşoğlu: “Müzakerenin sonuçlanması için olumlu tutumumuzu sürdürüyoruz”ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington’a giden TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada basına yaptığı açıklamada Kıbrıs konusuna da değindi.
Trump karşıtları sokakta
Trump karşıtları sokaktaABD'de Trump karşıtları Washington sokaklarında eylem yaptı. 100'e yakın eylemci gözaltına alındı.
Merkezi Cezaevi’nde şok grev!
Merkezi Cezaevi’nde şok grev!Merkezi Cezaevi’nde gardiyanlar dün akşam grev vardı.
Türkiye Gazete Manşetleri 21 Ocak 2017
Türkiye Gazete Manşetleri 21 Ocak 2017Türkiye'nin önde gelen siyaset, ekonomi ve spor gazeteleri bugün hangi haberleri manşetlerine taşıdı. Türkiye'nin tüm gazetelerinin ilk sayfalarını görmek için tıklayın.
Trump, resmen ABD'nin 45. başkanıTrump, resmen ABD'nin 45. başkanı
E-Fidan Projesi hayata geçti
E-Fidan Projesi hayata geçtiTurizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde e-fidan projesi bakanlıkta yapılan tanıtımla hayata geçirildi.
Dr. Fazıl Küçük konulu kompozisyon yarışması ödül töreni yapıldı
Dr. Fazıl Küçük konulu kompozisyon yarışması ödül töreni yapıldı7. Dr. Fazıl Küçük Ortaokul ve Liselerarası Kompozisyon Yarışması’nın ödülleri Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.
200 bin TL sahibine kavuştu
200 bin TL sahibine kavuştuDevlet Piyangosu’nun 18 Ocak çekilişinde “23922” numaralı bilete isabet eden 200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.
Şahali: "Görevi devrederken Çavuşoğlu'nu uyarmıştık"
Şahali: "Görevi devrederken Çavuşoğlu'nu uyarmıştık"CTP Milletvekili Erkut Şahali, çiftçi ve hayvancıların Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndaki eylemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Fatih Boğalar büyülediGeçtiğimiz akşam Fatih Boğalar çaldığı setler ile eğlence severleri kendilerinden geçirtti.Fatih Boğalar büyüledi