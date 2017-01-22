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- ABD, Güney Kore'den Ban'ın kardeşinin gözaltına alınmasını istedi
- Trump ABD'nin en yaşlı başkanı oldu
- İtalya'da otel enkazından 9 kişi kurtarıldı
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'rapor' iddialarına tepki
- KTEZO Genel Kurulu bugün yapılıyor
- Zara Bershka ve Stradivarius'un ardından Vero Moda ve H&M
- Fatih Boğalar büyüledi
- Erdoğan: "İdam talebi de Meclis'e gelecektir"
- Kış aylarında beslenmenize dikkat
- Mevsimsel cilt kuruluğuna dikkat
Fatih Boğalar büyülediGeçtiğimiz akşam Fatih Boğalar çaldığı setler ile eğlence severleri kendilerinden geçirtti.
Berova: “Engelsiz bir yaşam alanı yaratmak devletin görevi”Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkan ve üyeleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı ziyaret etti.
Anastasiadis: “Bir tarafın güvenliği diğerinin aleyhine olmamalı”Kıbrıs Türk ve Rum heyetlerin Mont Pelerin’de gerçekleştirdikleri iki günlük çalışmanın ardından bugün liderlere ayrıntılı bilgi verecekleri, Akıncı ile Anastasiadis’in ise Perşembe günü bir araya geleceklerine ilişkin haberler Rum basınında yer aldı.
Reina katliamı Rakka'dan gelen bu video ile planlanmış!Reina’da 39 kişiyi katleden ve Esenyurt’ta yakalanan DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov'a Rakka'dan gönderilen Reina görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.
Çavuşoğlu: “Müzakerenin sonuçlanması için olumlu tutumumuzu sürdürüyoruz”ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington’a giden TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada basına yaptığı açıklamada Kıbrıs konusuna da değindi.
Trump karşıtları sokaktaABD'de Trump karşıtları Washington sokaklarında eylem yaptı. 100'e yakın eylemci gözaltına alındı.
Türkiye Gazete Manşetleri 21 Ocak 2017Türkiye'nin önde gelen siyaset, ekonomi ve spor gazeteleri bugün hangi haberleri manşetlerine taşıdı. Türkiye'nin tüm gazetelerinin ilk sayfalarını görmek için tıklayın.
E-Fidan Projesi hayata geçtiTurizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde e-fidan projesi bakanlıkta yapılan tanıtımla hayata geçirildi.
Dr. Fazıl Küçük konulu kompozisyon yarışması ödül töreni yapıldı7. Dr. Fazıl Küçük Ortaokul ve Liselerarası Kompozisyon Yarışması’nın ödülleri Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.
200 bin TL sahibine kavuştuDevlet Piyangosu’nun 18 Ocak çekilişinde “23922” numaralı bilete isabet eden 200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.