İzcan: "Yeni zirve için iyi bir hazırlık yapılması şart"

İzcan, Kıbrıs sorununun çözümü için liderlerin desteklenmesinin şart olduğuna vurgu yaparak, “Yeni zirve için iyi bir hazırlık yapılması şarttır. Zirvenin başarısı yapılacak olan bu hazırlığa bağlıdır” dedi.