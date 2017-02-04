Lefkoşa5 °C
- Müzakereciler Londra’da
- BM'den AB'ye sığınmacı çağrısı
- Angelina Jolie'den Trump'a: Tarzımız değil
- Trump'ın vize yasağı Avustralya'da da protesto edildi
- İran'dan ABD'li sporculara "vize yasağı" misillemesi
- Ebeler ve Hemşireler Sendikası'ndan hükümete çağrı
- Barbaros Şansal'a 3 yıla kadar hapis istemi
- KTAMS,KTÖS ve KTOEÖS: "Bu asgari ücret büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk"
- Özgürgün: "Kıbrıs Türk halkının Anavatanla yürüttüğü milli bir dava"
- Lefkoşalılar dikkat yarın bu yolda kazı çalışması yapılacak
Müzakereciler Londra’daKıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması çerçevesinde taraflar arasındaki siyasi müzakereler devam ederken, konunun teknik ve mali yönüyle ilgili olarak da çalışmalar yapılıyor.
KTAMS,KTÖS ve KTOEÖS: "Bu asgari ücret büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk"KTAMS,KTÖS ve KTOEÖS, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 2017 yılının asgari ücretini 2 bin 20 TL olarak belirlemesini ve çalışanların eline de net 1757.40 TL geçecek olmasını “büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk” olarak gördüğünü açıkladı.
Lefkoşalılar dikkat yarın bu yolda kazı çalışması yapılacakTelekomünikasyon Dairesi yarın, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bölgesinde kazı çalışması yapılacağını açıkladı.
Başbakan Özgürgün: “Önemli bir proje”Yenicami Ağdelen Kulübü’ne spor tesisleri yapmak üzere arazi tahsisini öngören protokol imzalandı.
8 yaşındaki çocuğa haciz şoku!Antalya’nın Finike ilçesinde 8 yaşındaki çocuğa bir zirai ilaç firması tarafından 10 bin 393 liralık icra tebligatı gönderildi. Baba Şeref Gebeş, tebligatla neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.
Paris'te 'terör saldırısı' girişimi!Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi önünde bıçaklı bir saldırgan bir askere saldırdı.
Pazartesi 6 saatlik elektrik kesintisi olacakGüzelyurt’ta bazı bölgelerde pazartesi günü 6 saat elektrik kesintisi olacak.
“Digital Diyet” adlı Kantara Kış Kampı’nın 1’inci Dönemi başladıGençlik Dairesi’nin, “Digital Diyet” adlı Kantara Kış Kampı’nın 1’inci dönemi başladı.
Harmancı: “Sosyal belediyecilik adına önemli bir çalışma”LTB ile KTEZO, Engellemeyen Şehir Birimi üyelerinin ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti alması konusunda işbirliği protokolü imzaladı.
Özyiğit: "Hükümet, asgari ücretliyi yine açlığa mahkum etti"Özyiğit, hayatın ciddi anlamda pahalılaştığı, toplumun çoğunluğunun hayatını borçlanarak sürdürmeye çalıştığı bir dönemde, zaten yeterli olmayan asgari ücrete yalnızca 162 TL zam yapılmasının, çalışanlarla dalga geçmek anlamına geldiğini vurguladı.
Bağımsızlık Yolu: "Elinizi özel sektör emekçilerinin cebinden çekin"Bağımsızlık Yolu bugün eş zamanlı olarak asgari ücret komisyonunun işçi, sermaye ve hükümet temsilcilerine çelenk bıraktı.
Çağlar: “Her yıl 14,1 milyon yeni kanser vakası…”Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Gün dolayısıyla bugün Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden (KHYD) yapılan basın toplantısında kansere karşı mücadelede fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapıldı