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Manşetler

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Müzakereciler Londra’da
Müzakereciler Londra’daKıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması çerçevesinde taraflar arasındaki siyasi müzakereler devam ederken, konunun teknik ve mali yönüyle ilgili olarak da çalışmalar yapılıyor.
Barbaros Şansal'a 3 yıla kadar hapis istemiBarbaros Şansal'a 3 yıla kadar hapis istemi
KTAMS,KTÖS ve KTOEÖS: "Bu asgari ücret büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk"
KTAMS,KTÖS ve KTOEÖS: "Bu asgari ücret büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk"KTAMS,KTÖS ve KTOEÖS, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 2017 yılının asgari ücretini 2 bin 20 TL olarak belirlemesini ve çalışanların eline de net 1757.40 TL geçecek olmasını “büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk” olarak gördüğünü açıkladı.
Özgürgün: "Kıbrıs Türk halkının Anavatanla yürüttüğü milli bir dava"Özgürgün: "Kıbrıs Türk halkının Anavatanla yürüttüğü milli bir dava"
Lefkoşalılar dikkat yarın bu yolda kazı çalışması yapılacak
Lefkoşalılar dikkat yarın bu yolda kazı çalışması yapılacakTelekomünikasyon Dairesi yarın, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bölgesinde kazı çalışması yapılacağını açıkladı.
Aşam: "Çalışanların boğaz tokluğuna çalışmaları istendi"Aşam: "Çalışanların boğaz tokluğuna çalışmaları istendi"
Başbakan Özgürgün: “Önemli bir proje”
Başbakan Özgürgün: “Önemli bir proje”Yenicami Ağdelen Kulübü’ne spor tesisleri yapmak üzere arazi tahsisini öngören protokol imzalandı.
Sadece 1 üründe ilaç kalıntısı çıktıSadece 1 üründe ilaç kalıntısı çıktı
Galatasaray'dan 2. Abdülhamit'in torununa: "Suada 60 yıldır tapulu malımızdır"
Galatasaray'dan 2. Abdülhamit'in torununa: "Suada 60 yıldır tapulu malımızdır"Galatasaray Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Ural Aküzüm, Sultan II. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası'nda hak iddia etmesine tepki gösterdi.
8 yaşındaki çocuğa haciz şoku!Antalya’nın Finike ilçesinde 8 yaşındaki çocuğa bir zirai ilaç firması tarafından 10 bin 393 liralık icra tebligatı gönderildi. Baba Şeref Gebeş, tebligatla neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.8 yaşındaki çocuğa haciz şoku!
Paris'te 'terör saldırısı' girişimi!
Paris'te 'terör saldırısı' girişimi!Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi önünde bıçaklı bir saldırgan bir askere saldırdı.
Pazartesi 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
Pazartesi 6 saatlik elektrik kesintisi olacakGüzelyurt’ta bazı bölgelerde pazartesi günü 6 saat elektrik kesintisi olacak.
“Digital Diyet” adlı Kantara Kış Kampı’nın 1’inci Dönemi başladı
“Digital Diyet” adlı Kantara Kış Kampı’nın 1’inci Dönemi başladıGençlik Dairesi’nin, “Digital Diyet” adlı Kantara Kış Kampı’nın 1’inci dönemi başladı.
Harmancı: “Sosyal belediyecilik adına önemli bir çalışma”
Harmancı: “Sosyal belediyecilik adına önemli bir çalışma”LTB ile KTEZO, Engellemeyen Şehir Birimi üyelerinin ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti alması konusunda işbirliği protokolü imzaladı.
DAÜ Giriş Sınavı 5 Haziran’da yapılıyorDAÜ Giriş Sınavı 5 Haziran’da yapılıyor
Özyiğit: "Hükümet, asgari ücretliyi yine açlığa mahkum etti"
Özyiğit: "Hükümet, asgari ücretliyi yine açlığa mahkum etti"Özyiğit, hayatın ciddi anlamda pahalılaştığı, toplumun çoğunluğunun hayatını borçlanarak sürdürmeye çalıştığı bir dönemde, zaten yeterli olmayan asgari ücrete yalnızca 162 TL zam yapılmasının, çalışanlarla dalga geçmek anlamına geldiğini vurguladı.
Bağımsızlık Yolu: "Elinizi özel sektör emekçilerinin cebinden çekin"
Bağımsızlık Yolu: "Elinizi özel sektör emekçilerinin cebinden çekin"Bağımsızlık Yolu bugün eş zamanlı olarak asgari ücret komisyonunun işçi, sermaye ve hükümet temsilcilerine çelenk bıraktı.
Çağlar: “Her yıl 14,1 milyon yeni kanser vakası…”
Çağlar: “Her yıl 14,1 milyon yeni kanser vakası…”Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Gün dolayısıyla bugün Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden (KHYD) yapılan basın toplantısında kansere karşı mücadelede fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapıldı
Çavuşoğlu: "Yeniboğaziçi'ndeki su tartışmasına son vermeyi amaçlıyoruz"
Çavuşoğlu: "Yeniboğaziçi'ndeki su tartışmasına son vermeyi amaçlıyoruz"Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa bölgesinde bakanlığa bağlı resmi daireler ile bazı belediyeleri ziyaret etti.
KKTC Gazete Manşetleri 3 Şubat 2017Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan tüm günlük gazetelerin ilk sayfalarını hergün buradan takip edebilirsiniz.KKTC Gazete Manşetleri 3 Şubat 2017