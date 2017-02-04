KTAMS,KTÖS ve KTOEÖS: "Bu asgari ücret büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk"

KTAMS,KTÖS ve KTOEÖS, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 2017 yılının asgari ücretini 2 bin 20 TL olarak belirlemesini ve çalışanların eline de net 1757.40 TL geçecek olmasını “büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk” olarak gördüğünü açıkladı.