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  • Porsche Exclusive’in son gözdesi: 2017 Panamera Turbo
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Ne var bu 90'lı yıllarda?
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
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Manşetler

  • 2017'ye saatler kaldı
  • Gazimağusa'da talihsiz olay!
  • KTÖS’e siber saldırı
  • Via Park
  • KKTC Gazete Manşetleri 31 Aralık 2016
  • Long Beach'de Elit .Bir Yaşam
  • 67 yaşında veda etti
  • Suriçi esnafının umudu 2017’ye kaldı
  • “Kitaplar nerede?”
  • Tuborg Amber
  • Ercan’da yılbaşı trafiği yoğun
  • Rum askeri tutuklu yargılanacak
  • Çalıştığı yerin paralarını cebe attı
  • Esrar partisine polis baskını
  • Suçunu itiraf etti
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Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan eylem planına ilişkin ortak anlayış
Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan eylem planına ilişkin ortak anlayışGüney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, gerek süreç gerekse öze ilişkin Cenevre’ye yönelik hazırlıkları dün Atina’da şekillendirdiği belirtildi.
Erhürman, ABD Büyükelçisi’ni kabul ettiErhürman, ABD Büyükelçisi’ni kabul etti
KTÖS’ün ajandaları Rum basınında
KTÖS’ün ajandaları Rum basınındaKTÖS hazırladığı ve KKTC’de gündemi meşgul eden ajandalara ilişkin haberler Rum basınında da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Rum basınındaCumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında
Rusya konferansa katılmaya hazır
Rusya konferansa katılmaya hazırRusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osatchiy, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla gerçekleştirilecek konferansa katılmaya hazır olduğu bir kez daha yineledi.
KKTC makamlarından trafik cezalarına indirim iddiasıKKTC makamlarından trafik cezalarına indirim iddiası
Baf'taki Androliku köyüne Kıbrıslı Türk muhtar seçildi
Baf'taki Androliku köyüne Kıbrıslı Türk muhtar seçildiGüney Kıbrıs’ta 18 Aralık’ta gerçekleştirilen yerel seçimde, Baf’ın “Androliku” (Gündoğdu) köyüne Kıbrıslı Türk muhtar Hasan Eskul’un seçildiği bildirildi.
ABD'deki Rus yerleşkesinde hareketli saatlerABD'deki Rus yerleşkesinde hareketli saatler
Ban Ki-moon BM'ye veda etti
Ban Ki-moon BM'ye veda ettiBM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.
Sunucu canlı yayında öldüİranlı sunucu Ahmad Ghaemi, canlı yayında hayatını kaybetti.Sunucu canlı yayında öldü
DAÜ öğrencilerinden Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaret
DAÜ öğrencilerinden Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaretDAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaret gerçekleştirdi
Klokkaris: "RMMO olmaz ve Türk askeri adada olursa Rumlar tehdit altında kalır"
Klokkaris: "RMMO olmaz ve Türk askeri adada olursa Rumlar tehdit altında kalır"Güney Kıbrıs eski savunma bakanı ve emekli Korgeneral Fivos Klokkaris’in, “Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında geçici bir dönem 10 bin Türk askerinin adada bulunması şeklindeki önerisinin akıl almaz olduğu” açıklamasında bulundu.
Güney Kıbrıs ve Yunanistan Cenevre stratejisini belirliyor
Güney Kıbrıs ve Yunanistan Cenevre stratejisini belirliyorGüney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Cenevre’de 12 Ocak’ta yapılacak olan Kıbrıs’a ilişkin konferans için eylem planını hazırlayacağı belirtildi.
Tuğba Aydın kendi rekorunu geliştirdi
Tuğba Aydın kendi rekorunu geliştirdiTürkiye Atletizim Federasyonu’nun düzenlediği  2016’nın kapanış yarışması olan salon denemede, üç adım atlamada Tuğba Aydın 12.98lik derecesiyle yarışmayı birinci olarak tamamlarken, kendi salon rekorunu da yeniledi. 
Putin ABD'li diplomatları sınırdışı etmeyecekPutin ABD'li diplomatları sınırdışı etmeyecek
Çavuşoğlu: "Ateşkesin garantörü Türkiye ve Rusya"
Çavuşoğlu: "Ateşkesin garantörü Türkiye ve Rusya"Çavuşoğlu, "Ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörü Türkiye ve Rusya" dedi.
Obezite'ye yol açan genetik faktör beynin yiyeceklere tepkisini etkiliyor
Obezite'ye yol açan genetik faktör beynin yiyeceklere tepkisini etkiliyorBilim adamları obeziteye yol açan genetik bir değişkenin çocukların yiyeceklerle ilgili çevresel uyaranlara verdikleri tepkileri farklılaştırdığını belirledi.
Bağımsızlık Yolu trafikle ilgili ciddi hiçbir proje üretilmediğini savundu
Bağımsızlık Yolu trafikle ilgili ciddi hiçbir proje üretilmediğini savunduBağımsızlık Yolu Trafik Komitesi, 1974’ten bugüne kadar trafikle ilgili ciddi hiçbir proje üretilmediğini savundu.
Aralık ayında otellerin doluluk oranı %47'de kaldı
Aralık ayında otellerin doluluk oranı %47'de kaldıKıbrıs Türk Otelciler Birliği, Aralık ayında 5 yıldızlı büyük otellerin doluluk oranlarının yüzde 55, tüm otellerin doluluk oranları ortalamasının ise yüzde 47’i olduğunu açıkladı.
KKTC Gazete Manşetleri 31 Aralık 2016Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan tüm günlük gazetelerin ilk sayfalarını hergün buradan takip edebilirsiniz.KKTC Gazete Manşetleri 31 Aralık 2016