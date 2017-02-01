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- Türkiye Gazete Manşetleri 2 Şubat 2017
- Kılıçdaroğlu: "Erdoğan yargılanmaktan korkuyor"
- Avrupa'da ara transfer dönemi nasıl geçti?
- Adebayor ilk antrenmanına çıktı
- Podolski yılan hikâyesine dönen transferi için son kararı verdi
- Avatar 2 geliyor...
- Vergi ödememek için yıllarca köpeğinin koyun olduğunu söyledi
- Bilet parası ödememek için Kaplanların yuvasına dalınca...
- Bağdat ve Kerkük kan gölü: 4 ölü, 14 yaralı
- Kardiyologlar Nalbantoğlu’nda geçici olarak dönüşümlü görev yapacak
- Kardiyologlar Nalbantoğlu’nda geçici olarak dönüşümlü görev yapacak
- Sağlık Bakanlığı’na yasayı uygulaması için 6 ay süre
- Anastasiadis: “Gidişat ele alındı”
- Güzelyurt Hastanesi ihalesi yine mahkemelik
- Uyuşturucudan yakalandı, sahte kimlikten tutuklandı
- “Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımını yeniden düzenleme” seferberliği başladı
Kılıçdaroğlu: "Erdoğan yargılanmaktan korkuyor""Kendisinin ve ailesinin yargılanması halinde suçlu çıkacağını o da biliyor, herkes biliyor"
Güzelyurt Hastanesi ihalesi için eylemler gündemdeGüzelyurt Sivil Toplum Platformu, Güzelyurt’a hastane yapılması ihalesinde yaşanan sorun ve gecikmelerin aşılması talebiyle hükümet yetkililerinden destek istedi.
Sorakın: "Eğitim Bakanı anti demokratik uygulamalar yapıyor"CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret ederek, Genel Sekreter Şener Elcil ve sendika yetkilileriyle görüştü.
Yıldırım: "ABD'de hızlı tren yok, Türkiye'de var"Başbakan Yıldırım: "Anayasa değişikliği konusunda biz daha topa girmedik, söylenenler söylensin..."
100’ü aşkın ses çıkarıyorOrdu’nun Korgan ilçesinde ‘Kedi Mustafa’ olarak bilinen ve çıkardığı 100’den fazla hayvan sesi ile ilçenin maskotu haline gelen Mustafa Dere’nin çıkardığı sesleri duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.
Girne'de alkol yine şişede durduğu gibi durmadıDün saat 06.00 sıralarında, Girne’de, Ö.D. (E-29), 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, bir çok iş yerine ve araca zarar verdi.
İskele'de eczanede hırsızlık!İskelde’de faaliyet gösteren bir eczaneye müşteri olarak giden “H.Y. (E-53)” kimlikli kişinin bir paket vitamin ile 2 adet cinsel gücü artırıcı jel çaldığı tespit edildi.
KTHY alacaklılarının “kabul edilen alacak listesi” yayımlandıKTHY alacaklılarının, "kabul edilen alacak listesi", Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nce ilan edildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın 3. kez toplanacakAsgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılın ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın üçüncü toplantısını yapacak.
Şahali: "Hastane kaosundan olan Güzelyurt halkına oldu"CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, Güzelyurt’a hastane yapılması konusunda hükümeti eleştirdi.
Hristofyas: "Türkiye’nin değirmenine su dökmeyelim"Kıbrıs sorununun çözümünden sonra Türk vatandaşlarını AB’nin dört temel özgürlük hakkına sahip olması konusuna Rum siyasi partileri tepki gösterdi.
Anastasiadis, '4 Özgürlük' konusunu Akıncı'ya açacakFileleftheros haberi “AB’nin Kapısını Çaldık… Lefkoşa 4 Özgürlükle İlgili Türk Talebini ‘Öldürmek’ İçin Yardım İstiyor…. ‘Çemberi Kareleştiren’ (olmazı olduran) Brüksel Bürokrasisinin Karışması Risk” başlığıyla manşete çekti.