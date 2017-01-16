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Manşetler

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  • Long Beach'de Elit .Bir Yaşam
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  • İskele'de Çalışma Dairesi yıkılmak üzere
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Şırnak’ta patlama; 5 kişi yaralandı
Şırnak’ta patlama; 5 kişi yaralandıYaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi
Dicle Üniversitesi hafriyat alanında patlamaDicle Üniversitesi hafriyat alanında patlama
Saner: “Elektronik çalışma izin kartı uygulaması başlıyor"
Saner: “Elektronik çalışma izin kartı uygulaması başlıyor"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, elektronik çalışma izin kartı ve e- bakanlık portalının yakında uygulamaya gireceğini açıkladı.
iPhone 8 önceki Apple telefonlarından daha dayanıklı olacakiPhone 8 önceki Apple telefonlarından daha dayanıklı olacak
Samsung kamera performansında çıtayı yükseltiyor
Samsung kamera performansında çıtayı yükseltiyorKoreli bir internet sayfasının haberine göre Samsung kamera sektöründe hizmet veren İsrailli bir şirkete yatırım yaptı. Core Core Photonics isimli firmaya yapılan bu yatırımın çift kamera modülleri için olduğu belirtiliyor.
Kurtulmuş: "Türk tarafının kabul edeceği bir şey değil"Kurtulmuş: "Türk tarafının kabul edeceği bir şey değil"
Johnson: "Kıbrıs'ta bir çözüm görebiliriz"
Johnson: "Kıbrıs'ta bir çözüm görebiliriz"İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Kıbrıs'la ilgili iyimser bir hava var. Yıllardır devam eden tıkanıklığın ardından Kıbrıs'ta bir çözüm görebiliriz." dedi.
Trump: "NATO'nun modası geçti"Trump: "NATO'nun modası geçti"
2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu heyecanı başlıyor...
2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu heyecanı başlıyor...2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Recep İvedik 5’in fragmanı yayınlandıSon olarak 2014 yılında vizyona giren 'Recep İvedik 4' ile yaklaşık 7,5 milyon gişe rakamına ulaşıp, Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atan Şahan Gökbakar, serinin yeni filmi ‘Recep İvedik 5' ile 16 Şubat'ta hayranlarıyla buluşuyor.Recep İvedik 5’in fragmanı yayınlandı
Tarım Dairesi Müdürü Ünsal: “Babutsa zararlısı Kuzey’den yayılmadı”
Tarım Dairesi Müdürü Ünsal: “Babutsa zararlısı Kuzey’den yayılmadı”Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal, Rum Tarım Dairesi Müdürü Andrula Yeorgiu’nun, Güney Kıbrıs’ta görülen babutsa (diken inciri) zararlısının KKTC’den yayıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacakGüzelyurt girişinde bulunan Alas Sitesi bölgesinin ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi yarın 2 saat kesik olacak.
E-Kimlik Kartı ve E-İmza Cuma günü tanıtılacak
E-Kimlik Kartı ve E-İmza Cuma günü tanıtılacakElektronik kimlik kartı ile e-imza, cuma günü düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.
Çin: "Trump’ın gözünün yaşına bakmayız"
Çin: "Trump’ın gözünün yaşına bakmayız"Çin, ‘Tek Çin’ politikasında değişiklik sinyalleri veren seçilmiş ABD Başkanı Trump’ı China Daily üzerinden uyardı.
Anastasiadis’in görevden alınmayı için Başsavcılık'a mektupAnastasiadis’in görevden alınmayı için Başsavcılık'a mektup
Çipras’tan Kocas’a destek
Çipras’tan Kocas’a destekAlithia gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanlığı Basın Bürosu’nun, “Kocas, Kıbrıs Sorununa İlişkin Müzakereler Dışında” başlığı altında yayımlanan haberi yalanladığını yazdılar.
Çavuşoğlu Türk vatandaşlarının dört özgürlükten yararlanmasını istedi
Çavuşoğlu Türk vatandaşlarının dört özgürlükten yararlanmasını istediAnkara’nın “Kıbrıs sorunundaki düzenlemeler aracılığıyla, Avrupa Birliği’ne, Avrupa-Türk ilişkileri alanında oldu bittiler empoze etmeye çalıştığı” iddia edildi.
77 kazada 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
77 kazada 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı9-15 Ocak tarihleri arasında ülkede toplam 77 trafik kazası meydana geldi.
ELAM'dan Cenevre eleştiri: "Lüks tatil"
ELAM'dan Cenevre eleştiri: "Lüks tatil"Güney Kıbrıs’taki Rum siyasi partilerin, çeşitli vesilelerle, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklama yapmaya devam ettiği belirtildi.
BMW i8 M için geri sayım başladıKüresel anlamda artan hava kirliliği ve bölgesel yönetimlerin aldığı radikal kararlar artık geleneksel içten yanmalı motorların bir gün kullanımdan kalkacağı gerçeğini çok daha net ortaya koyuyor.BMW i8 M için geri sayım başladı