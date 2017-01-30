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- Girne'de yarından itibaren süresiz grev başlıyor
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- Arslan: "Dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız"
- 'Erdoğan 40 ilde 'evet' mitingi yapacak'
Girne'de yarından itibaren süresiz grev başlıyorKTAMS, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yarından itibaren süresiz grev başlatma kararı aldı.
'Erdoğan 40 ilde 'evet' mitingi yapacak'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anayasa değişikliği referandumunda vatandaşlardan 'evet' oyu istemek için 40'a yakın ilde toplu açılış ve miting düzenleyeceği iddia edildi. Buna göre Erdoğan, televizyonlara da çıkarak getirilmek istenen yeni sistemi anlatacak.
Chizhov: "Kıbrıs Rum kesimi ilk kez iki toplumlu federasyonu kabul etti"Chizhov, “Kıbrıs’ın” AB üyesi bir ülke olduğunu, ancak Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olarak meşgul olduğu bir sorun olduğunu söyledi.
Kiprianu: “Çözümsüzlük yıkım demektir”AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözülememesinin “yıkıcı olacağını, durumun aşamalı olarak geriye ve kalıcı bölünmeye doğru gideceğini” iddia etti.
Bu çeşmeden su içen şifa buluyorBursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan çeşmeden su içenler hastalıklarına şifa buluyor. Suyun çamuru ise yaraları iyileştiriyor.
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacakOrta gerilim proje çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Geçitkale, Çınarlı, Mallıdağ, Tatlısu’nun bir bölümü ve Altınova köyleri ile bölgedeki tesislere elektrik enerjisi verilemeyecek.
May: "Kıbrıs'ta çözümü destekliyoruz"ABD ziyaretinin ardından doğrudan Türkiye'ye giden İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım ile görüştü.
Vanessa Moreno hayran bıraktı!Ülkemiz eğlence sektörüne geri dönerek liderliği tekrardan ele alan 5 Mile Club’ta 27 Ocak Cuma gecesi Vanessa Moreno rüzgarı esti.
FETÖ'nün ilk yapılanması günışğına çıktıFETÖ/PDY, özellikle 80'li yıllarda emniyet piramidinin tabandan tavana tüm basamaklarında güçlendi.
Işık: "Yunanistan yanlış bir yolda olduğunu ortaya koydu"Işık, Yunan mahkemesinin verdiği kararın Türkiye için bir hayal kırıklığı olduğunu vurguladı.
"1948 büyük maden grevi" konferans ve belgesel gösterimi gerçekleştirilecekLefke’de yarın “1948 büyük maden grevi”yle ilgili konferans ve belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.
- “Baz istasyonlarınızı söküp köyümüzden defolun”
- Sinemalarımızda bu hafta!
- ABD'nin Türkiye'yi "Kıbrıs'ın dışında tutmaya" çalıştığı ortaya çıktı
- Bora: “Görüşmelerin devam etmesinin hiçbir anlamı kalmadı”
- En çok yağmur Akdeniz, Zaferburnu ve Lefke’ye düştü
- Akıncı: "Suyun adanın tamamına verilmesi için çalıştık"