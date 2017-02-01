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Manşetler

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Kılıçdaroğlu: "Erdoğan yargılanmaktan korkuyor"
Kılıçdaroğlu: "Erdoğan yargılanmaktan korkuyor""Kendisinin ve ailesinin yargılanması halinde suçlu çıkacağını o da biliyor, herkes biliyor"
AB "roaming" ücretiyle vedalaşıyorAB "roaming" ücretiyle vedalaşıyor
Güzelyurt Hastanesi ihalesi için eylemler gündemde
Güzelyurt Hastanesi ihalesi için eylemler gündemdeGüzelyurt Sivil Toplum Platformu, Güzelyurt’a hastane yapılması ihalesinde yaşanan sorun ve gecikmelerin aşılması talebiyle hükümet yetkililerinden destek istedi.
Dana: "Bakanlığa ve başhekimliğe ulaşan herhangi bir istifa yok"Dana: "Bakanlığa ve başhekimliğe ulaşan herhangi bir istifa yok"
Sorakın: "Eğitim Bakanı anti demokratik uygulamalar yapıyor"
Sorakın: "Eğitim Bakanı anti demokratik uygulamalar yapıyor"CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret ederek, Genel Sekreter Şener Elcil ve sendika yetkilileriyle görüştü.
Özel'den Osmanoğlu'na: "Atatürk olmasaydı kimin kaçıncı karısı olurdun, bir düşün"Özel'den Osmanoğlu'na: "Atatürk olmasaydı kimin kaçıncı karısı olurdun, bir düşün"
Yıldırım: "ABD'de hızlı tren yok, Türkiye'de var"
Yıldırım: "ABD'de hızlı tren yok, Türkiye'de var"Başbakan Yıldırım: "Anayasa değişikliği konusunda biz daha topa girmedik, söylenenler söylensin..."
Bağımsızlık İttifakı'ndan Meclis'e çağrı: "Akıncı'yı görevden alın"Bağımsızlık İttifakı'ndan Meclis'e çağrı: "Akıncı'yı görevden alın"
Lefkoşa'da kundaklama!
Lefkoşa'da kundaklama!Bugün saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kızılbaş Bölgesinde, Şht Doğan Ahmet Haşim Sokak üzerinde, Evren Kasapoğlu’na ait MV 202 plakalı salon araç, üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.
100’ü aşkın ses çıkarıyorOrdu’nun Korgan ilçesinde ‘Kedi Mustafa’ olarak bilinen ve çıkardığı 100’den fazla hayvan sesi ile ilçenin maskotu haline gelen Mustafa Dere’nin çıkardığı sesleri duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.100’ü aşkın ses çıkarıyor
Girne'de alkol yine şişede durduğu gibi durmadı
Girne'de alkol yine şişede durduğu gibi durmadıDün saat 06.00 sıralarında, Girne’de, Ö.D. (E-29), 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, bir çok iş yerine ve araca zarar verdi.
İskele'de eczanede hırsızlık!
İskele'de eczanede hırsızlık!İskelde’de faaliyet gösteren bir eczaneye müşteri olarak giden “H.Y. (E-53)” kimlikli kişinin bir paket vitamin ile 2 adet cinsel gücü artırıcı jel çaldığı tespit edildi.
KTHY alacaklılarının “kabul edilen alacak listesi” yayımlandı
KTHY alacaklılarının “kabul edilen alacak listesi” yayımlandıKTHY alacaklılarının, "kabul edilen alacak listesi", Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nce ilan edildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın 3. kez toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın 3. kez toplanacakAsgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılın ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın üçüncü toplantısını yapacak.
Girne'de alkollü içki satışı yapan işletmeler dikkatGirne'de alkollü içki satışı yapan işletmeler dikkat
Şahali: "Hastane kaosundan olan Güzelyurt halkına oldu"
Şahali: "Hastane kaosundan olan Güzelyurt halkına oldu"CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, Güzelyurt’a hastane yapılması konusunda hükümeti eleştirdi.
Hristofyas: "Türkiye’nin değirmenine su dökmeyelim"
Hristofyas: "Türkiye’nin değirmenine su dökmeyelim"Kıbrıs sorununun çözümünden sonra Türk vatandaşlarını AB’nin dört temel özgürlük hakkına sahip olması konusuna Rum siyasi partileri tepki gösterdi.
Anastasiadis, '4 Özgürlük' konusunu Akıncı'ya açacak
Anastasiadis, '4 Özgürlük' konusunu Akıncı'ya açacakFileleftheros haberi “AB’nin Kapısını Çaldık… Lefkoşa 4 Özgürlükle İlgili Türk Talebini ‘Öldürmek’ İçin Yardım İstiyor…. ‘Çemberi Kareleştiren’ (olmazı olduran) Brüksel Bürokrasisinin Karışması Risk” başlığıyla manşete çekti.
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacakKIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintinin nedeninin orta gerilim hattındaki proje çalışmaları olduğu bildirildi.
KKTC Gazete Manşetleri 1 Şubat 2017Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan tüm günlük gazetelerin ilk sayfalarını hergün buradan takip edebilirsiniz.KKTC Gazete Manşetleri 1 Şubat 2017