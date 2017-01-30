Chizhov: "Kıbrıs Rum kesimi ilk kez iki toplumlu federasyonu kabul etti"

Chizhov, “Kıbrıs’ın” AB üyesi bir ülke olduğunu, ancak Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olarak meşgul olduğu bir sorun olduğunu söyledi.