Recep İvedik 5’in fragmanı yayınlandı Son olarak 2014 yılında vizyona giren 'Recep İvedik 4' ile yaklaşık 7,5 milyon gişe rakamına ulaşıp, Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atan Şahan Gökbakar, serinin yeni filmi ‘Recep İvedik 5' ile 16 Şubat'ta hayranlarıyla buluşuyor.