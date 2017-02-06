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- K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları
- 8’inci Eşek ve Çiftlik Hayvanları Günü gerçekleştirildi
- İsrail'den Filistinli kız çocuğuna 6 yıl hapis
- Sicilya Kanalı'nda son 48 saatte bin 600'den fazla göçmen kurtarıldı
- Pakistan'da çığ: 14 ölü
- Barış Manço, vefatının 18. yılında anıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
- Geçitkale’de Üreten Kadınlar Pazarı yardıma muhtaç aileler için kuruldu
- Teknecik ve Kalecik’e ceza
- Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Güzelyurt’un “Engelsiz Şehir” olmasını talep etti
Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Güzelyurt’un “Engelsiz Şehir” olmasını talep ettiGüzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, engelleyici olmayan bir şehirsel çevre yaratılması için yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına büyük görev düştüğünü vurguladı.
“Garantiler ve 4 özgürlük konusunda formüller”Kıbrıs sorununa ilişkin Güvenlik konusunda bir formülün şekillendirilmesi için perde gerisinde faaliyetlerin sürdürüldüğü iddia edildi.
Rumlar, Eide'nin görevden alınmasını istiyorEide’nin, geçtiğimiz gün Yunanistan’da gerçekleştirdiği temasların, Rum siyasi partilerin tepkisine neden olduğu haber verildi.
Girne Belediyesi’nin Yarıyıl Şenliği başladıGirne Belediyesi’nin okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuk ve gençlere yönelik organize ettiği “Yarı Yıl Şenliği” başladı.
Arapköy ve Gazimağusa’da yangınArapköy’de bir çiftliğin işçi koğuşunda, Gazimağusa’da ise bir evde çıkan yangınlar hasara yol açtı.
Dikkat Girne'de asfaltlama çalışması var!Girne’de Semih Sancar Caddesi’nin bir bölümünün asfaltlama hazırlığı nedeniyle bugün trafiğe kapalı olacağı açıklandı.
KKTC sahaları tuzaklarla dolu!Futbol oynamaya müsait olmayan Göçmenköy futbol sahasında bir sakatlık daha yaşandı. Berbat zeminde oynanan dünkü Göçmenköy-Hamitköy maçının tecrübeli yardımcı hakemi Ahmet Özkurtuluş 9.dakikada saha kenarındaki çukura düşerek ciddi sakatlık yaşadı.
Türkiye Gazete Manşetleri 5 Şubat 2017Türkiye'nin önde gelen siyaset, ekonomi ve spor gazeteleri bugün hangi haberleri manşetlerine taşıdı. Türkiye'nin tüm gazetelerinin ilk sayfalarını görmek için tıklayın.
Beton mikserine düşerek can verdi!Çayırova'da faaliyet gösteren bir şantiyenin merkez mikserinden beton mikserine düşmesi sonucu bir işçi feci şekilde can verdi.
K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçlarıK-Pet Futbol Ligleri'nde ikinci devrenin ikinci haftası oynanmaya başladı.