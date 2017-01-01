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- Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan eylem planına ilişkin ortak anlayış
- DİSİ ile AKEL’den iç cephe ve Anastasiadis’e çağrı
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- Erhürman, ABD Büyükelçisi’ni kabul etti
Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan eylem planına ilişkin ortak anlayışGüney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, gerek süreç gerekse öze ilişkin Cenevre’ye yönelik hazırlıkları dün Atina’da şekillendirdiği belirtildi.
KTÖS’ün ajandaları Rum basınındaKTÖS hazırladığı ve KKTC’de gündemi meşgul eden ajandalara ilişkin haberler Rum basınında da yer aldı.
Rusya konferansa katılmaya hazırRusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osatchiy, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla gerçekleştirilecek konferansa katılmaya hazır olduğu bir kez daha yineledi.
Baf'taki Androliku köyüne Kıbrıslı Türk muhtar seçildiGüney Kıbrıs’ta 18 Aralık’ta gerçekleştirilen yerel seçimde, Baf’ın “Androliku” (Gündoğdu) köyüne Kıbrıslı Türk muhtar Hasan Eskul’un seçildiği bildirildi.
DAÜ öğrencilerinden Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaretDAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaret gerçekleştirdi
Klokkaris: "RMMO olmaz ve Türk askeri adada olursa Rumlar tehdit altında kalır"Güney Kıbrıs eski savunma bakanı ve emekli Korgeneral Fivos Klokkaris’in, “Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında geçici bir dönem 10 bin Türk askerinin adada bulunması şeklindeki önerisinin akıl almaz olduğu” açıklamasında bulundu.
Güney Kıbrıs ve Yunanistan Cenevre stratejisini belirliyorGüney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Cenevre’de 12 Ocak’ta yapılacak olan Kıbrıs’a ilişkin konferans için eylem planını hazırlayacağı belirtildi.
Tuğba Aydın kendi rekorunu geliştirdiTürkiye Atletizim Federasyonu’nun düzenlediği 2016’nın kapanış yarışması olan salon denemede, üç adım atlamada Tuğba Aydın 12.98lik derecesiyle yarışmayı birinci olarak tamamlarken, kendi salon rekorunu da yeniledi.
Çavuşoğlu: "Ateşkesin garantörü Türkiye ve Rusya"Çavuşoğlu, "Ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörü Türkiye ve Rusya" dedi.
Obezite'ye yol açan genetik faktör beynin yiyeceklere tepkisini etkiliyorBilim adamları obeziteye yol açan genetik bir değişkenin çocukların yiyeceklerle ilgili çevresel uyaranlara verdikleri tepkileri farklılaştırdığını belirledi.
Bağımsızlık Yolu trafikle ilgili ciddi hiçbir proje üretilmediğini savunduBağımsızlık Yolu Trafik Komitesi, 1974’ten bugüne kadar trafikle ilgili ciddi hiçbir proje üretilmediğini savundu.