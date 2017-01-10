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Manşetler

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Eide: "AB de konferansa özel gözlemci statüsünde katılacak"
Eide: "AB de konferansa özel gözlemci statüsünde katılacak"Eide, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında bugün başlayan ve çarşamba günü sona erecek müzakerelerin planlandığı gibi başladığını söyledi.
Erdoğan ile Çipras, Kıbrıs meselesini görüştüErdoğan ile Çipras, Kıbrıs meselesini görüştü
Müzakereci Nami siyasi partileri bilgilendirdi
Müzakereci Nami siyasi partileri bilgilendirdiKıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinin ilk gününü siyasi parti temsilcileri ile değerlendiriyor.
İngiltere, Cenevre'ye Duncan'ı gönderiyorİngiltere, Cenevre'ye Duncan'ı gönderiyor
Naimoğulları zamları eleştirdi
Naimoğulları zamları eleştirdiHayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, son dönemde yapılan zamları eleştirdi.
KKTC İnsan Hakları Derneği: "Müzakere sürecini desteklemiyoruz"KKTC İnsan Hakları Derneği: "Müzakere sürecini desteklemiyoruz"
Salih Müslim: "Türkiye, IŞİD'in düşmesini istemiyor"
Salih Müslim: "Türkiye, IŞİD'in düşmesini istemiyor"Sputnik'e konuşan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Türkiye'nin El Bab'da büyük bir bataklığa girdiğini iddia etti.
Dolar 3.73'ü aştıDolar 3.73'ü aştı
Erdoğan: "Trump'la mesafe katedeceğimize inanıyorum"
Erdoğan: "Trump'la mesafe katedeceğimize inanıyorum"Mevcut ABD yönetimini PKK ve Gülen örgütü ile ilgili eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa bölgesel konularda Sayın Trump ile anlayış birliğine vararak kısa zamanda mesafe katedeceğimize inanıyorum” dedi.
Rusya’ya meteor düştüPulkovo Astromi Gözlemevi’nden RİA Novosti’ye konuşan bir kaynağın açıklamasına göre meteor Onega kasabasına düştü.Rusya’ya meteor düştü
Eroğlu: “Rumlar, masadan kalkma hesapları yapıyorlar”
Eroğlu: “Rumlar, masadan kalkma hesapları yapıyorlar”Eroğlu, İzzet Türkmen başkanlığındaki Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) heyetini kabul etti.
Tüm Sendikalar Forumu’ndan cenevre’de devam eden müzakerelere destek
Tüm Sendikalar Forumu’ndan cenevre’de devam eden müzakerelere destekKıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum 18 sendikadan temsilciler, bugün ara bölgede Ledra Palace Otelinde gerçekleştirdiği toplantıda, ortak açıklama üzerinde mutabakata vardı.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Cenevre'de
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Cenevre'deDışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs müzakerelerinin gerçekleştirildiği Cenevre'ye geldi.
Çevre Koruma Dairesi: “Odun sobası denetimleri artarak devam ediyor”
Çevre Koruma Dairesi: “Odun sobası denetimleri artarak devam ediyor”Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kasım-Aralık 2016’da 11 sanayi tesisinin baca gazı emisyon denetiminin yapıldığını, odun sobalarının baca gazı ölçümlerinin de yapılacağını bildirdi.
Kafasına göre 4 ağacı kesti, başı derde girdiKafasına göre 4 ağacı kesti, başı derde girdi
Girne-Çatalköy İmar Planı ile ilgili sunum yapılacak
Girne-Çatalköy İmar Planı ile ilgili sunum yapılacakGirne Kaymakamlığı, Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, ve Şehir Planlama Dairesi, “Girne-Çatalköy İmar Planı” çalışmaları ile ilgili sunum yapacak.
İzcan: "Tarafları yapıcı olmaya çağırıyoruz"
İzcan: "Tarafları yapıcı olmaya çağırıyoruz"Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cenevre’de başlayan Kıbrıs zirvesiyle ilgili taraflara yapıcı olmaları çağrısında bulundu.
KKTC’de bu hafta 53 trafik kazası oldu
KKTC’de bu hafta 53 trafik kazası olduKKTC’de geçtiğimiz hafta 53 trafik kazası meydana geldiği, kaza sebeplerinde ilk sırayı süratli araç kullanmanın aldığı bildirildi.
SDP: " Halkını bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok"
SDP: " Halkını bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok"Sosyal Demokrat Parti, gaz, akaryakıt, elektrik ve yiyeceklere yapılan zamların hayatı felç ettiğini söyleyerek, zamları eleştirdi.
Cenevre’deki Kıbrıs zirvesi başladıİsviçre’nin Cenevre kentindeki Kıbrıs zirvesi bugün, KKTC saatiyle 11.00’de başladı.Cenevre’deki Kıbrıs zirvesi başladı