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- Erhürman: "Türkiye’deki referandum dolayısıyla Kıbrıs’taki çözüm ertelenemez"
- Çevre 'Koruma' Dairesi ne iş yapıyor?
- Özgürgün: "Ada’da anlaşmaya varılamamasının iki nedeni var"
- Meclisi Komitesi'nden sağlıkla ilgili o yasaya onay çıktı
- “Nefes’e bir nefes de biz olalım”
- CTP'den Sınırüstü'ndeki kazaya tepki: "Ya çözüm bulun ya da istifa edin"
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- Öğrenciler Karaoğlanoğlu Kervansaray Parkı’na fidan dikti
- Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak
- Lefkoşa Vakıf Anaokulu'nda zorla bağış!
Erhürman: "Türkiye’deki referandum dolayısıyla Kıbrıs’taki çözüm ertelenemez"Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa’da partisinin üyeleriyle bir araya geldi.
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacakOrta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın, Dörtyol, Alaniçi, İnönü ve Pirhan Köylerine ve bölgedeki tesislerde elektrik kesintisi yapılacak.
İzcan: "Yeni zirve için iyi bir hazırlık yapılması şart"İzcan, Kıbrıs sorununun çözümü için liderlerin desteklenmesinin şart olduğuna vurgu yaparak, “Yeni zirve için iyi bir hazırlık yapılması şarttır. Zirvenin başarısı yapılacak olan bu hazırlığa bağlıdır” dedi.
ELAM: "Toprak satıldı yerleşikler kalıyor, şimdi de Türk ordusu kalıyor"Simerini’nin haberine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu “Çözümden sonra da birleşik Kıbrıs’ı sadece biz Kıbrıslı Rumların yönetme hakkı olduğu algısı ile Kıbrıs sorununu çözmeyi ve Türkiye’den kurtulmayı başaramayız” dedi, şunları ekledi:
Tapu ve Kadastro Dairesi İskele'de de hizmet vermeye başladıİskele İlçesi’ne bağlı yerleşim yerlerinde yaşayanlara hizmete daha kolay ve rahat erişmesi için istişarelerini sürdüren İskele Belediyesi’nin, bir girişimi daha sonuç verdi.
Liderler bir araya geldiCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde biraraya geldi.
Rum tarafı Türk tarafının niyetini ölçmeye çalışacakCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre ve Mont Pelerin süreçlerinin ardından bugün görüşüyor.
Gardiyanoğlu: "Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu üyeliğimizi askıya alabiliriz"KTSÇHB, özel sağlık kuruluşlarının denetimlerinin, yasaların emrettiği şekilde yapılmadığını ve denetleme raporlarının Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu ile düzenli paylaşılmadığını savundu.
Denktaş, bugün Ankara’ya gidiyorBaşbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankara’ya gidiyor.
Cezası 3 yıla çıkarıldıMağusa’da 2015 yılında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 79 yaşındaki Fezile Balçıner’in ölümüne neden olan sanık Ülker hakkında yeni karar alındı
Akdeniz’de 5,4 büyüklüğünde deprem!Akdeniz’de Girit Adası’nın doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.