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Manşetler

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Girne'de yarından itibaren süresiz grev başlıyor
Girne'de yarından itibaren süresiz grev başlıyorKTAMS, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yarından itibaren süresiz grev başlatma kararı aldı.
Arslan: "Dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız"Arslan: "Dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız"
'Erdoğan 40 ilde 'evet' mitingi yapacak'
'Erdoğan 40 ilde 'evet' mitingi yapacak'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anayasa değişikliği referandumunda vatandaşlardan 'evet' oyu istemek için 40'a yakın ilde toplu açılış ve miting düzenleyeceği iddia edildi. Buna göre Erdoğan, televizyonlara da çıkarak getirilmek istenen yeni sistemi anlatacak.
Siber: "Türkiye’nin garantörlüğü kalıcı çözümün temel koşulu"Siber: "Türkiye’nin garantörlüğü kalıcı çözümün temel koşulu"
Chizhov: "Kıbrıs Rum kesimi ilk kez iki toplumlu federasyonu kabul etti"
Chizhov: "Kıbrıs Rum kesimi ilk kez iki toplumlu federasyonu kabul etti"Chizhov, “Kıbrıs’ın” AB üyesi bir ülke olduğunu, ancak Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olarak meşgul olduğu bir sorun olduğunu söyledi.
Anastasiadis’in Müzakere Grubu: "Başarı için Türklerin tezleri değişmeli"Anastasiadis’in Müzakere Grubu: "Başarı için Türklerin tezleri değişmeli"
Kiprianu: “Çözümsüzlük yıkım demektir”
Kiprianu: “Çözümsüzlük yıkım demektir”AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözülememesinin “yıkıcı olacağını, durumun aşamalı olarak geriye ve kalıcı bölünmeye doğru gideceğini” iddia etti.
Anastasiadis: "Türklerin dört özgürlük talebi AB anlaşmalarına aykırı"Anastasiadis: "Türklerin dört özgürlük talebi AB anlaşmalarına aykırı"
Tüketiciler Derneği, hükümeti önlem almaya çağırdı
Tüketiciler Derneği, hükümeti önlem almaya çağırdıTüketiciler Derneği, ekonomide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle hükümeti önlem almaya çağırdı.
Bu çeşmeden su içen şifa buluyorBursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan çeşmeden su içenler hastalıklarına şifa buluyor. Suyun çamuru ise yaraları iyileştiriyor.Bu çeşmeden su içen şifa buluyor
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacakCumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacakOrta gerilim proje çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Geçitkale, Çınarlı, Mallıdağ, Tatlısu’nun bir bölümü ve Altınova köyleri ile bölgedeki tesislere elektrik enerjisi verilemeyecek.
May: "Kıbrıs'ta çözümü destekliyoruz"
May: "Kıbrıs'ta çözümü destekliyoruz"ABD ziyaretinin ardından doğrudan Türkiye'ye giden İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım ile görüştü.
Vanessa Moreno hayran bıraktı!
Vanessa Moreno hayran bıraktı!Ülkemiz eğlence sektörüne geri dönerek liderliği tekrardan ele alan 5 Mile Club’ta 27 Ocak Cuma gecesi Vanessa Moreno rüzgarı esti.
Hamburg Kent Plancısı’nın Mağusa'yı ziyareti ettiHamburg Kent Plancısı’nın Mağusa'yı ziyareti etti
FETÖ'nün ilk yapılanması günışğına çıktı
FETÖ'nün ilk yapılanması günışğına çıktıFETÖ/PDY, özellikle 80'li yıllarda emniyet piramidinin tabandan tavana tüm basamaklarında güçlendi.
Işık: "Yunanistan yanlış bir yolda olduğunu ortaya koydu"
Işık: "Yunanistan yanlış bir yolda olduğunu ortaya koydu"Işık, Yunan mahkemesinin verdiği kararın Türkiye için bir hayal kırıklığı olduğunu vurguladı.
"1948 büyük maden grevi" konferans ve belgesel gösterimi gerçekleştirilecek
"1948 büyük maden grevi" konferans ve belgesel gösterimi gerçekleştirilecekLefke’de yarın “1948 büyük maden grevi”yle ilgili konferans ve belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.
Özyiğit: "Bölgedeki okullar kapsamlı bir eğitim planı çerçevesinde değerlendirilmeli"
Özyiğit: "Bölgedeki okullar kapsamlı bir eğitim planı çerçevesinde değerlendirilmeli"TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit başkanlığındaki bir heyet dün Girne 23 Nisan İlkokulu ile başka bir bölgeye taşınmak istenen Girne Anafartalar Lisesi’ni ziyaret etti.
KKTC Gazete Manşetleri 29 Ocak 2017Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan tüm günlük gazetelerin ilk sayfalarını hergün buradan takip edebilirsiniz.KKTC Gazete Manşetleri 29 Ocak 2017