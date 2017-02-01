100’ü aşkın ses çıkarıyor Ordu’nun Korgan ilçesinde ‘Kedi Mustafa’ olarak bilinen ve çıkardığı 100’den fazla hayvan sesi ile ilçenin maskotu haline gelen Mustafa Dere’nin çıkardığı sesleri duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.