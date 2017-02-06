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Manşetler

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Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Güzelyurt’un “Engelsiz Şehir” olmasını talep etti
Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Güzelyurt’un “Engelsiz Şehir” olmasını talep ettiGüzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, engelleyici olmayan bir şehirsel çevre yaratılması için yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına büyük görev düştüğünü vurguladı.
Hasikos, yeni mülteci akınından endişeliHasikos, yeni mülteci akınından endişeli
“Garantiler ve 4 özgürlük konusunda formüller”
“Garantiler ve 4 özgürlük konusunda formüller”Kıbrıs sorununa ilişkin Güvenlik konusunda bir formülün şekillendirilmesi için perde gerisinde faaliyetlerin sürdürüldüğü iddia edildi.
Hristodulidis: “Siyasi eşitlik dönüşümlü başkanlığı gerektirmez”Hristodulidis: “Siyasi eşitlik dönüşümlü başkanlığı gerektirmez”
Rumlar, Eide'nin görevden alınmasını istiyor
Rumlar, Eide'nin görevden alınmasını istiyorEide’nin, geçtiğimiz gün Yunanistan’da gerçekleştirdiği temasların, Rum siyasi partilerin tepkisine neden olduğu haber verildi.
LTB'den izinsiz ağaç kesmeye zorunlu ağaçlandırma cezasıLTB'den izinsiz ağaç kesmeye zorunlu ağaçlandırma cezası
Girne Belediyesi’nin Yarıyıl Şenliği başladı
Girne Belediyesi’nin Yarıyıl Şenliği başladıGirne Belediyesi’nin okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuk ve gençlere yönelik organize ettiği “Yarı Yıl Şenliği” başladı.
Müzakereciler Londra’da temaslarda bulunduMüzakereciler Londra’da temaslarda bulundu
Arıklı: "Hükümet Ankara'yı kandırıp para aldı, şimdi para kesildi"
Arıklı: "Hükümet Ankara'yı kandırıp para aldı, şimdi para kesildi"Yeni Doğuş Partisi (YDP) İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy ve Sipahi köylerini ziyaret etti.
Oğluna Beşiktaş adını koyduManisa’da fanatik Beşiktaş taraftarı, şu an 2 yaşında olan oğluna Beşiktaş adını verdi. Beşiktaşlı babanın tek hayali ise oğlunun Beşiktaş’ta forma giymesi.Oğluna Beşiktaş adını koydu
Arapköy ve Gazimağusa’da yangın
Arapköy ve Gazimağusa’da yangınArapköy’de bir çiftliğin işçi koğuşunda, Gazimağusa’da ise bir evde çıkan yangınlar hasara yol açtı.
Dikkat Girne'de asfaltlama çalışması var!
Dikkat Girne'de asfaltlama çalışması var!Girne’de Semih Sancar Caddesi’nin bir bölümünün asfaltlama hazırlığı nedeniyle bugün trafiğe kapalı olacağı açıklandı.
KKTC sahaları tuzaklarla dolu!
KKTC sahaları tuzaklarla dolu!Futbol oynamaya müsait olmayan Göçmenköy futbol sahasında bir sakatlık daha yaşandı. Berbat zeminde oynanan dünkü Göçmenköy-Hamitköy maçının tecrübeli yardımcı hakemi Ahmet Özkurtuluş 9.dakikada saha kenarındaki çukura düşerek ciddi sakatlık yaşadı.
Sosyal mesaj verildi
Sosyal mesaj verildiHer Daim Dostlar Grubu hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
Zehir çetesi çökertildiZehir çetesi çökertildi
Türkiye Gazete Manşetleri 5 Şubat 2017
Türkiye Gazete Manşetleri 5 Şubat 2017Türkiye'nin önde gelen siyaset, ekonomi ve spor gazeteleri bugün hangi haberleri manşetlerine taşıdı. Türkiye'nin tüm gazetelerinin ilk sayfalarını görmek için tıklayın.
Beton mikserine düşerek can verdi!
Beton mikserine düşerek can verdi!Çayırova'da faaliyet gösteren bir şantiyenin merkez mikserinden beton mikserine düşmesi sonucu bir işçi feci şekilde can verdi.
K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları
K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçlarıK-Pet Futbol Ligleri'nde ikinci devrenin ikinci haftası oynanmaya başladı.
Baraka: “Toplumsal muhalefet sınıfta kaldı”
Baraka: “Toplumsal muhalefet sınıfta kaldı”Baraka, son günlerde ortaya atılan çocuk istismarı iddiaları karşısında, toplumsal muhalefetin suçun tanımını yapmaktan öte bir yaklaşım sergileyemeyerek, sınıfta kaldığını savundu.
KKTC Gazete Manşetleri 5 Şubat 2017Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan tüm günlük gazetelerin ilk sayfalarını hergün buradan takip edebilirsiniz.KKTC Gazete Manşetleri 5 Şubat 2017