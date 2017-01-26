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  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
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Manşetler

  • Çevre 'Koruma' Dairesi ne iş yapıyor?
  • UWS Artık Kıbrıs’ta!
  • Lefkoşa Vakıf Anaokulu'nda zorla bağış!
  • Berova: "Bizim için önemli olan Girneli’nin ne düşündüğüdür"
  • Doğukan ameliyat oldu
  • Long Beach'de Elit .Bir Yaşam
  • Yoldan çıktı, evin duvarına çakıldı
  • İlginç iddialar gündeme geldi
  • Mağusa halkı şok olaydan sonra isyan etti
  • Tuborg Amber
  • Gözyaşlarıyla uğurlandı
  • Ölümlü kazada tanıklar dinlendi
  • İki ay cezaevinde kalacak
  • Sorumlu gibi para topladı
  • Mağusa’da bir garip durum
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Erhürman: "Türkiye’deki referandum dolayısıyla Kıbrıs’taki çözüm ertelenemez"
Erhürman: "Türkiye’deki referandum dolayısıyla Kıbrıs’taki çözüm ertelenemez"Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa’da partisinin üyeleriyle bir araya geldi.
CTP'den Sınırüstü'ndeki kazaya tepki: "Ya çözüm bulun ya da istifa edin"CTP'den Sınırüstü'ndeki kazaya tepki: "Ya çözüm bulun ya da istifa edin"
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacakOrta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın, Dörtyol, Alaniçi, İnönü ve Pirhan Köylerine ve bölgedeki tesislerde elektrik kesintisi yapılacak.
Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği'nden 100 bin TL'lik bağışDiyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği'nden 100 bin TL'lik bağış
İzcan: "Yeni zirve için iyi bir hazırlık yapılması şart"
İzcan: "Yeni zirve için iyi bir hazırlık yapılması şart"İzcan, Kıbrıs sorununun çözümü için liderlerin desteklenmesinin şart olduğuna vurgu yaparak, “Yeni zirve için iyi bir hazırlık yapılması şarttır. Zirvenin başarısı yapılacak olan bu hazırlığa bağlıdır” dedi.
DİKO: "Yönetim ve mülkiyette Türk tarafı her istediğini aldı"DİKO: "Yönetim ve mülkiyette Türk tarafı her istediğini aldı"
ELAM: "Toprak satıldı yerleşikler kalıyor, şimdi de Türk ordusu kalıyor"
ELAM: "Toprak satıldı yerleşikler kalıyor, şimdi de Türk ordusu kalıyor"Simerini’nin haberine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu “Çözümden sonra da birleşik Kıbrıs’ı sadece biz Kıbrıslı Rumların yönetme hakkı olduğu algısı ile Kıbrıs sorununu çözmeyi ve Türkiye’den kurtulmayı başaramayız” dedi, şunları ekledi:
Eide: “Güvenlik Konseyi’nin konferansa davet edildiği bir emsal yok”Eide: “Güvenlik Konseyi’nin konferansa davet edildiği bir emsal yok”
Süt toplama merkezleri hayata geçiyor
Süt toplama merkezleri hayata geçiyorİskele Belediyesi, sütün daha sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi amacıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Süt Endüstrisi Kurumu ve Hayvancılar Birliği ile protokol imzaladı.
Klimalı ve televizyonlu otobüs durağıBitlis Belediyesi, kış aylarının çetin geçmesinden dolayı kentin bazı noktalarına klimalı ve televizyonlu kapalı otobüs durakları kurmaya başladı.Klimalı ve televizyonlu otobüs durağı
Tapu ve Kadastro Dairesi İskele'de de hizmet vermeye başladı
Tapu ve Kadastro Dairesi İskele'de de hizmet vermeye başladıİskele İlçesi’ne bağlı yerleşim yerlerinde yaşayanlara hizmete daha kolay ve rahat erişmesi için istişarelerini sürdüren İskele Belediyesi’nin, bir girişimi daha sonuç verdi.
Liderler bir araya geldi
Liderler bir araya geldiCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde biraraya geldi.
Rum tarafı Türk tarafının niyetini ölçmeye çalışacak
Rum tarafı Türk tarafının niyetini ölçmeye çalışacakCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre ve Mont Pelerin süreçlerinin ardından bugün görüşüyor.
Gardiyanoğlu: "Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu üyeliğimizi askıya alabiliriz"
Gardiyanoğlu: "Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu üyeliğimizi askıya alabiliriz"KTSÇHB, özel sağlık kuruluşlarının denetimlerinin, yasaların emrettiği şekilde yapılmadığını ve denetleme raporlarının Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu ile düzenli paylaşılmadığını savundu.
KTAMS'ın Girne'deki grevi sürüyorKTAMS'ın Girne'deki grevi sürüyor
Denktaş, bugün Ankara’ya gidiyor
Denktaş, bugün Ankara’ya gidiyorBaşbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankara’ya gidiyor.
Cezası 3 yıla çıkarıldı
Cezası 3 yıla çıkarıldıMağusa’da 2015 yılında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 79 yaşındaki Fezile Balçıner’in ölümüne neden olan sanık Ülker hakkında yeni karar alındı
Akdeniz’de 5,4 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz’de 5,4 büyüklüğünde deprem!Akdeniz’de Girit Adası’nın doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Özgürgün:"Altyapı için 27 buçuk milyon bütçe ayırdık"
Özgürgün:"Altyapı için 27 buçuk milyon bütçe ayırdık"Başbakan Hüseyin Özgürgün BRT’de yayınlanan Bizim Stadyum programına konuk oldu.
KKTC Gazete Manşetleri 26 Ocak 2017Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan tüm günlük gazetelerin ilk sayfalarını hergün buradan takip edebilirsiniz.KKTC Gazete Manşetleri 26 Ocak 2017