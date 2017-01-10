Lefkoşa2 °C
- Çocuk büyütürken en çok hangi hatalar yapılıyor?
- Meme kanseri riski azaltılacak
- Lefkoşa'da korkutan olay!
- Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türkünü sahipsiz bırakmayacak iradeye sahibiz”
- Brezilya'da hapishane isyanları
- Eide: "AB de konferansa özel gözlemci statüsünde katılacak"
- Volkana tırmanan dağcılar donarak öldü
- Erdoğan ile Çipras, Kıbrıs meselesini görüştü
- Liderlerin Cenevre'deki mesaisi akşam da sürüyor
- Müzakereci Nami siyasi partileri bilgilendirdi
- Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türkünü sahipsiz bırakmayacak iradeye sahibiz”
- Liderlerin Cenevre'deki mesaisi akşam da sürüyor
- Mülkiyette liderlerden heyetlerine 'uzlaşı üretme potansiyeli' direktifi
- Yeşil Barış Hareketi: "SİT alanlarındaki yapılara yasallaştırma çıkarılmak isteniyor"
- Adem, Gülle ve Korhan TKP’ye katıldı
- Girne'de hırsızlık!
Eide: "AB de konferansa özel gözlemci statüsünde katılacak"Eide, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında bugün başlayan ve çarşamba günü sona erecek müzakerelerin planlandığı gibi başladığını söyledi.
Müzakereci Nami siyasi partileri bilgilendirdiKıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinin ilk gününü siyasi parti temsilcileri ile değerlendiriyor.
Naimoğulları zamları eleştirdiHayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, son dönemde yapılan zamları eleştirdi.
Salih Müslim: "Türkiye, IŞİD'in düşmesini istemiyor"Sputnik'e konuşan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Türkiye'nin El Bab'da büyük bir bataklığa girdiğini iddia etti.
Rusya’ya meteor düştüPulkovo Astromi Gözlemevi’nden RİA Novosti’ye konuşan bir kaynağın açıklamasına göre meteor Onega kasabasına düştü.
Eroğlu: “Rumlar, masadan kalkma hesapları yapıyorlar”Eroğlu, İzzet Türkmen başkanlığındaki Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) heyetini kabul etti.
Tüm Sendikalar Forumu’ndan cenevre’de devam eden müzakerelere destekKıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum 18 sendikadan temsilciler, bugün ara bölgede Ledra Palace Otelinde gerçekleştirdiği toplantıda, ortak açıklama üzerinde mutabakata vardı.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Cenevre'deDışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs müzakerelerinin gerçekleştirildiği Cenevre'ye geldi.
Çevre Koruma Dairesi: “Odun sobası denetimleri artarak devam ediyor”Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kasım-Aralık 2016’da 11 sanayi tesisinin baca gazı emisyon denetiminin yapıldığını, odun sobalarının baca gazı ölçümlerinin de yapılacağını bildirdi.
Girne-Çatalköy İmar Planı ile ilgili sunum yapılacakGirne Kaymakamlığı, Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, ve Şehir Planlama Dairesi, “Girne-Çatalköy İmar Planı” çalışmaları ile ilgili sunum yapacak.
İzcan: "Tarafları yapıcı olmaya çağırıyoruz"Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cenevre’de başlayan Kıbrıs zirvesiyle ilgili taraflara yapıcı olmaları çağrısında bulundu.
KKTC’de bu hafta 53 trafik kazası olduKKTC’de geçtiğimiz hafta 53 trafik kazası meydana geldiği, kaza sebeplerinde ilk sırayı süratli araç kullanmanın aldığı bildirildi.