Klokkaris: "RMMO olmaz ve Türk askeri adada olursa Rumlar tehdit altında kalır"

Güney Kıbrıs eski savunma bakanı ve emekli Korgeneral Fivos Klokkaris’in, “Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında geçici bir dönem 10 bin Türk askerinin adada bulunması şeklindeki önerisinin akıl almaz olduğu” açıklamasında bulundu.