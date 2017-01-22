Anastasiadis: “Bir tarafın güvenliği diğerinin aleyhine olmamalı”

Kıbrıs Türk ve Rum heyetlerin Mont Pelerin’de gerçekleştirdikleri iki günlük çalışmanın ardından bugün liderlere ayrıntılı bilgi verecekleri, Akıncı ile Anastasiadis’in ise Perşembe günü bir araya geleceklerine ilişkin haberler Rum basınında yer aldı.