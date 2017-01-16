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- Saner: “Elektronik çalışma izin kartı uygulaması başlıyor"
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Saner: “Elektronik çalışma izin kartı uygulaması başlıyor"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, elektronik çalışma izin kartı ve e- bakanlık portalının yakında uygulamaya gireceğini açıkladı.
Samsung kamera performansında çıtayı yükseltiyorKoreli bir internet sayfasının haberine göre Samsung kamera sektöründe hizmet veren İsrailli bir şirkete yatırım yaptı. Core Core Photonics isimli firmaya yapılan bu yatırımın çift kamera modülleri için olduğu belirtiliyor.
Johnson: "Kıbrıs'ta bir çözüm görebiliriz"İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Kıbrıs'la ilgili iyimser bir hava var. Yıllardır devam eden tıkanıklığın ardından Kıbrıs'ta bir çözüm görebiliriz." dedi.
Recep İvedik 5’in fragmanı yayınlandıSon olarak 2014 yılında vizyona giren 'Recep İvedik 4' ile yaklaşık 7,5 milyon gişe rakamına ulaşıp, Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atan Şahan Gökbakar, serinin yeni filmi ‘Recep İvedik 5' ile 16 Şubat'ta hayranlarıyla buluşuyor.
Tarım Dairesi Müdürü Ünsal: “Babutsa zararlısı Kuzey’den yayılmadı”Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal, Rum Tarım Dairesi Müdürü Andrula Yeorgiu’nun, Güney Kıbrıs’ta görülen babutsa (diken inciri) zararlısının KKTC’den yayıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacakGüzelyurt girişinde bulunan Alas Sitesi bölgesinin ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi yarın 2 saat kesik olacak.
E-Kimlik Kartı ve E-İmza Cuma günü tanıtılacakElektronik kimlik kartı ile e-imza, cuma günü düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.
Çin: "Trump’ın gözünün yaşına bakmayız"Çin, ‘Tek Çin’ politikasında değişiklik sinyalleri veren seçilmiş ABD Başkanı Trump’ı China Daily üzerinden uyardı.
Çipras’tan Kocas’a destekAlithia gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanlığı Basın Bürosu’nun, “Kocas, Kıbrıs Sorununa İlişkin Müzakereler Dışında” başlığı altında yayımlanan haberi yalanladığını yazdılar.
Çavuşoğlu Türk vatandaşlarının dört özgürlükten yararlanmasını istediAnkara’nın “Kıbrıs sorunundaki düzenlemeler aracılığıyla, Avrupa Birliği’ne, Avrupa-Türk ilişkileri alanında oldu bittiler empoze etmeye çalıştığı” iddia edildi.
77 kazada 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı9-15 Ocak tarihleri arasında ülkede toplam 77 trafik kazası meydana geldi.
BMW i8 M için geri sayım başladıKüresel anlamda artan hava kirliliği ve bölgesel yönetimlerin aldığı radikal kararlar artık geleneksel içten yanmalı motorların bir gün kullanımdan kalkacağı gerçeğini çok daha net ortaya koyuyor.