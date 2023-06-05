Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda; Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden öğretim üyesi Prof Dr Sibel Dinçyürek, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Alev Ecevit ve Melahat Işınsu, İçişleri Bakanlığı’ndan Hilmi Balkan, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütünden Funda Öngen, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Süreyya Gürdal ve Gökçe Çakartaş, Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan Ceylan Özyıldız ve Tuğçe Kavuncuoğlu yer aldı.

Toplantının açılışına katılarak bir konuşma yapan Sibel Tatar, ülkede ilk kez düzenlenen aile çalıştayının amacına ulaşması için yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Çalıştay sonuç raporu ve eylem planı açıklandıktan sonra sorumlu kurumların sonuç raporuna göre hangi noktada oldukları ile ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısının önemli olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, eylem planında bulunan hedeflerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanlığı olarak ilgili kurumlara yürütecekleri çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sibel Tatar, kurum temsilcilerine ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde ülkede ilk kez düzenlenen Aile Çalıştayı’nın ilk 6 aylık değerlendirme toplantısına katılmaktan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.