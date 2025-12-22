HALİL FALYALI SUİKASTINDA DOSYA YENİDEN AÇILIYOR

Yargıtay’ın 6 Kasım 2025 tarihli ilanına göre; sanıklar Mustafa Söylemez, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında verilen hükümler hukuka uygun bulundu. Bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, tahliye talepleri reddedildi.

Dosya kapsamında; Mustafa Söylemez, iki maktule karşı işlenen nitelikli kasten öldürme suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız ise cinayete yardım etme suçundan ayrı ayrı iki kez 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay, bu cezalar yönünden yapılan temyiz başvurularını esastan reddederek kararları onadı.

Suikast Dosyasında Dönüm Noktası: Yargıtay, Falyalı Suikastında Eksik İnceleme Tespit Etti

Yargıtay, sanık Cengiz Şener yönünden tekerrür hükümlerinin uygulanmasında yapılan hatayı düzeltti. Bu kapsamda, sanığın ikinci kez mükerrir olduğuna ilişkin infaz rejimi düzeltilerek hüküm düzeltilmiş şekilde onandı.

MEHMET FAYSAL SÖYLEMEZ VE METİN SÜS İÇİN “EKSİK İNCELEME” TESPİTİ

Sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Metin Süs yönünden ise Yargıtay, önemli bir eksikliğe dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere, 19Ocak 2024 tarihli karar duruşmasında mahkeme, sanık Mehmet Faysal Söylemez hakkında "tasarlayarak iki kez adam öldürme" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarının sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat ve tahliye kararı verilmişti.

DOSYA YENİDEN YARGILAMAYA GÖNDERİLDİ

KKTC’de Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen bağlantılı davaların ve bu davalara ait kesinleşmiş kararların dosyaya getirtilmeden hüküm kurulmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Bu nedenle her iki sanık hakkında verilen hükümler bozuldu ve dosya yeniden değerlendirilmek üzere İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

SUİKAST DAVASININ İKİNCİ BACAĞI GİRNE AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE BAŞLIYOR

Suikast davasının ikinci bacağında, suikast zanlılarından Musa Çiçek, savcılığın açtı dava ile yeniden yargılanıyor. Türkiye İstanbul Çağlayan Adliyesinde 2022 yılından 2024 yılına kadar devam eden dava sürecinde sunulan ses dosyaları ve WhatsApp yazışmasının bulunduğu video kayıtlarının emare olarak bulunduğu dava, 19 Ocak 2025 günü Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

8 Şubat 2022’de Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı’nın sokak ortasında uzun namlulu silahlarla taranarak hayattan koparılmasına neden olan suikastın KKTC’de tutuklu bulunan sanıkları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Suikast zanlıları, 7 Ağustos 2024 tarihinde hapis cezasına çarptırılarak hüküm almışlardı. Hatırlanacağı üzere suikast davasında zanlı Ömer Tunç ömür boyu hapis cezası, Veysel Sare 35 yıl, Musa Çiçek ise 20 yıl hapis cezası alarak mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu. Mahkeme, zanlılar aleyhlerine getirilen 17 dava ile ilgili detayları da aktararak suçları Türkiye’de hüküm alan ele başı Mustafa Söylemez ile birlikte işlediklerine karar verildiğini duyurulmuştu.

Öte Yandan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Falyalı Suikastı” davasında Mehmet Faysal Söylemez hakkında tasarlayarak iki kez adam öldürme ve suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme suçundan beraat edilmesine ve tahliyesine, Metin Süs’ün aynı suçlardan beraatına, Mustafa Söylemez hakkında örgüt yöneticiliğinden beraatına, ancak iki kişiyi tasarlayarak adam öldürme nedeniyle iki kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Abdürrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız’ın her iki kişinin öldürülmesine yardım etmesine nedeniyle 25’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.