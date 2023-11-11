Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

10.11.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1936 araç sürücüsü kontrol edildi ve 164’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 40’ı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 106’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 354 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 48 araç ise trafikten men edilmiştir.

