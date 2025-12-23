Göyeli’de Uslu Sokak Batıkent Villaları’nda bir ikametgahta, faal durumdaki elektrikli sobanın koltuğu tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Polisten edinilen bilgiye göre, olay 23 Aralık 2025 tarihinde saat 12.50 sıralarında yaşandı. Koltuk yakınında bulunan elektrikli sobanın neden olduğu yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda 1 adet elektrikli soba, 1 adet ikili koltuk, 1 adet televizyon, 1 adet çocuk oturağı, 7 adet sürme kapı, 4 adet cam pencere ve 10 adet spot lamba yanarak zarar gördü. Ayrıca ikametin duvarlarında islenme meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.