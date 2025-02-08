10 okulun binasında güçlendirme işlemleri veya ek işlerin yapılması için alınan karar uyarınca Şht. Zeki Salih İlkokulu, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Mehmet Boransel İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Ağırdağ İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Atatürk Meslek Lisesi ve Şht. Yalçın İlkokulu’nda deprem önlemleri çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak.

Fuarlar

Danimarka’da 21-23 Şubat’ta düzenlenecek Herning Danimarka Turizm Fuarı’nda KKTC de temsil edilecek.

Bakanlar Kurulu’nun fuara katılımla ilgili kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC turizmi ayrıca 5-7 Şubat’ta da İstanbul’da düzenlenen EMITT Fuarı’nda da tanıtıldı.

Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında görev yapacak öğretmenler

Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında görev yapmaya hak kazanan öğretmenler Kaan Efendi, Aliye Kaya ve Fatma Polili'nin, 1 Mart 2025’ten 31 Temmuz 2026 tarihine kadar bu görevlerini sürdüreceği belirtildi.

Bu öğretmenlerin KKTC okullarındaki yerine geçici statüde üç öğretmen görevlendirilecek.