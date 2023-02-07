Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak 7,7 büyüklüğündeki depremden saatler sonra 7.6 ile sallanan Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken depremin neden olduğu yıkım uydu fotoğraflarına da yansıdı

Ekipler deprem bölgesinde enkazdan altında sıkışanları kurtarmak için zamana karşı yarış verirken Çin'den depremin neden olduğu yıkımı gözler önüne seren bir görüntü geldi.

Çin uydusu, depremin merkez üssünün uzaydan görüntülerini çekerek jeolojik felaketin boyutunu ortaya koydu.

Çin'in devlet denetimindeki gazetesi Global Times'ta yer alan habere göre, söz konusu kare 7.7'lik ilk depremin ardından, Changsha merkezli Spacety Co Ltd tarafından çekildi.

Aynı habere göre, Chaohu-1 uydusunu Deprem bölgesinin acil durum görüntülemesini yapacak şekilde ayarlandı.

Uydu görüntüsünde, kare içine alınmış 3 yerleşim yeri görünüyor. Şirket daha önce yayınlanmış optik uydu görüntüleriyle karşılaştırıldığında bölgedeki hasarın görülebildiğini belirtiyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, 6 Şubat Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi vuran depremin ardından acil durum harita Uydu hizmetini etkinleştirdi.