Kanada'da yaşayan Adam Tapp isimli sağlık görevlisi, vücudunu elektrik çarptıktan sonra 11 dakika boyunca ölü kaldı. O anları, "Sanki vücudumdaki her bir hücre parçalanıyormuş gibi yoğun bir acı hissettim." ifadeleriyle aktaran Tapp, ölüm anında yaşadığı fiziksel ve ruhsal deneyimi anlattı. Genç adam, hastanede yaklaşık sekiz saat komada kaldıktan sonra hayata yeniden gözlerini açtı. İkinci kez dünyaya gelen Tapp için yaşadıkları, unutulmaz bir deneyim oldu.



11,5 DAKİKA SÜREN ÖLÜM

Kanada'da 11 dakika boyunca ölü kalan bir sağlık görevlisi, ölümden dönme deneyimini anlattı.

Adam Tapp isimli genç adam, 2018 yılında nasıl 11 buçuk dakika boyunca ölü kaldığını ve bu sırada hissettiklerini aktardı.

ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLDÜRDÜ

20 yıldır sağlık görevlisi olan Tapp, bir marangozluk projesi üzerinde çalışırken, ahşap oyma cihazından vücuduna yayılan elektrik ölümüne neden oldu.

Elektrip çarpması anını anlatan Tapp, "Bu his neredeyse dayanılmazdı. Sanki vücudumdaki her bir hücre parçalanıyormuş gibi, yoğun, çok yoğun mutlak bir acı seviyesiydi." diye konuştu.

"TEK BİR NOKTADAN DIŞARIYA BAKMAK"

Ahşap oyma makinesi tarafından çarpıldıktan sonra yanındaki arkadaşı hemen aletin fişini çekti ve hemşire olan eşi Stephanie'yi çağırdı

Tapp, yaşadığı şokun verdiği dayanılmaz acıya rağmen, öldüğünde "tek bir noktadan dışarıya bakıyormuş gibi" hissettiğini söyledi.

"ÖLÜ DEĞİLDİM, HİÇBİR ŞEY DEĞİLDİM"

Bu sırada fiziki varlığını unuttuğunu ve sadece farkındalık olarak dünyada hissettiğini belirten Tapp, "Ölü değildim. Hiçbir şey değildim. Sadece mükemmeldim, mutlak bir memnuniyet gibiydi. Sonra bir tür frekansın üzerime doğru akmaya başladığını hissettim. Bu, su üzerindeki benzin gibiydi." ifadelerini kullandı.

HAYATA DÖNERKEN DE ELEKTRİK ÇARPMASI HİSSETTİ

Tapp, yaşadığı deneyimin ardından tekrar elektrik çarpmış gibi hissettiğini aktardı. Ancak bu kez diğer sağlık görevlileri kendisini hayata döndürmeye çalışıyordu.

Sağlık görevlilerinin çabası sonuç verdi ve genç adam hayata döndü.

SAATLERCE KOMADA KALDI

Genç adam, yoğun bakım ünitesinde entübe halde uyanmadan önce hastanede yaklaşık sekiz saat komada kaldı.

Ne kadar süredir hastanede yattığının farkında olmayan Tapp, sadece birkaç saat orada kaldığını öğrenince şaşırdığını söyledi.

Tapp, "Birisi bana bunun beş yıl ya da on yıl olduğunu söyleseydi, kesinlikle inanırdım." diye konuştu.