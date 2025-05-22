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Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

21.05.2025 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Beyköy’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatın üçüncü katında çalışan Burhan UDDIN (E-40), dengesini kaybederek yaklaşık 11,45 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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