Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmayı 12 Dev Adam 94-86 kazanarak 4'te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, bu galibiyetle birlikte ikinci tura yükselmeyi garantiledi.

Türkiye, gruptaki son iki karşılaşmasına Temmuz ayında çıkacak. Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz'da Bosna Hersek ile deplasmanda, 5 Temmuz'da ise İsviçre ile evinde karşılaşacak.