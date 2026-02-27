UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
City Ground'da oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 48. (P) dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 68. dakikada Hudson-Odoi'den geldi.
Bu sonucun ardından toplam skorda 4-2'lik üstünlük kuran Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'ne veda etti.