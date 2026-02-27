Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu sonucun ardından toplam skorda 4-2'lik üstünlük kuran Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 48. (P) dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 68. dakikada Hudson-Odoi'den geldi.

Fenerbahçe lideri yakalamak için sahada, iki eksik var

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

