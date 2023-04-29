Olay, dün saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Yaralama suçundan 8 kaydı bulunan M.A.Y.Ç., geçen yıl eylül ayında ağabeyini pompalı tüfekle bacağından vurup yaralayan Mustafa Dalga ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y.Ç., yanındaki bıçağı çekip, Dalga'yı göğüs, koltuk altı ve sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Dalga, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin M.A.Y.Ç. olduğunu tespit etti. M.A.Y.Ç., kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Dalga’nın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA