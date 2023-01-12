Amerika Birleşik Devletleri’nde bir otobüste yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Ridgewood bölgesinde çalışan bir otobüs hattında ismi açıklanmayan bir çift cinsel ilişkiye girmeye başladı. İkili yakınlaştıkları anlarda otobüste şoförden başka kimsenin olmadığını düşünen ikili ön koltuklarda oturan 13 yaşındaki kızı fark edince büyük bir panik yaşadı. Panikle ilk durakta inen ikilinin otobüsten iniş anları ve heyecanları güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olaya ilişkin olarak araştırmalarını devam ettiren polis çift ve 13 yaşındaki kız çocuğu arasında herhangi bir etkileşim olmadığını belirtti. Çiftin kimliklerini güvenlik kamerasından tespit eden polisler kamu düzenine aykırı hareket etme suçundan ikili hakkında davanın başlatıldığını duyurdu.