Lefkoşa’nın tanınmış erkek berberlerinden KAMSEL Direktörü Kamil Kanlı, 24 yıllık deneyimini yeni bir vizyonla büyüterek markasını GLOWLUXE Güzellik Merkezi’ne dönüştürdü. Artık sadece erkeklere değil, kadınlara da hizmet vermeye başlayan merkez, Ortaköy’de üç katlı modern binasında kapılarını açtı.

Mesleğini 30 yıldır aşkla icra ettiğini belirten Kamil Kanlı, “Berberlik bizim için bir sanat. Bu sanatı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve gelecek nesle teslim etmek gurur verici” dedi.

Yeni konseptte oğlu Mehmet Kemal Kanlı ile çalışan Kamil Kanlı, GLOWLUXE markasıyla hem kadın hem erkek müşterilere özel hizmetler sunuyor. Kadın kuaför alanında saç kesiminden renklendirmeye, bakım ve güzellik uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren merkez, erkek müşteriler için de saç ve bakım uygulamalarına devam ediyor.

Kadrosunu güçlendiren GLOWLUXE, sektörde tanınan isimlerden Musa Deniz’i de bünyesine katarak güzellik dünyasında güçlü bir adım attı.Yeni konseptiyle dikkat çeken GLOWLUXE Güzellik Merkezi, “herkese iyi görünme lüksünü yaşatmak” mottosuyla Lefkoşa’da güzellik ve bakım anlayışını yeniden tanımlıyor.