7 Ocak tarihinde bir X kullanıcısının paylaştığı, ''Hayatınız boyunca sizi en derinden etkileyen olay neydi'' sorusu Türkiye'de en çok gösterim alan gönderi oldu.

130 milyondan fazla izlenme alan gönderi, 'Hayatınız boyunca sizi en derinden etkileyen olay neydi'' sorusunun yanı sıra 2009 yılında vizyona giren 'Nefes' filminden bir kesiti de gösteriyor.

En son, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı 'Öndeyiz' gönderimi 128 milyon izlenerek Türkiye'nin en çok etkileşim alan gönderisi olmuştu.