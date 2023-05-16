Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Seçim Takvimine göre, sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı sırasıyla, ilçe seçim, il seçim ve en son da YSK'ya itiraz hakkı bulunuyor.

Tutanaklara karşı seçimin ertesi günü itirazlar yapıldı ve ilçe seçim kurulları bu konulardaki kararlarını verdi.

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna bugün saat 17.00'ye kadar itiraz edildi. Bu itirazlara karşı il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karar verilecek.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek.

YSK, il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak. Tüm itiraz süreçlerinin ardından YSK, kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm seçim mevzuatlarındaki sandık kurulları, ilçe seçim, il seçim ve YSK'ye itiraz safhalarının tüm seçimlerde uygulandığı gibi bu seçimde de uygulandığını söyledi.

Özel, "Varsa birinin itirazı, en ince ayrıntısına kadar inceleniyor, kararlar veriliyor, o kararlara da itiraz edilebiliyor. En son da kesin sonuçlar açıklanacak. Süreç şu anda öngörülen, yasadaki sürece göre devam ediyor." dedi.

Her seçimde itirazların olduğunu, bunların sonuçlarına göre seçimin nihayete ereceğini ifade eden Recep Özel, şöyle konuştu:

"Seçimi siyasi partiler yapıyor. Bütün veriler, seçime katılan bütün siyasi partilerin genel merkezleri tarafından anlık olarak görülüyor, bakılıyor, inceleniyor. Benim, CHP'nin, MHP'nin önünde, bütün genel merkezlerimizin hepsinde bütün tutanaklara kadar var. Sisteme bunlar giriş yapılıyor, aynı anda görüyoruz. Siyasi partilerin gözü önünde cereyan eden bir olayda, toplumu başka bir tarafa yönlendirmek kimseye bir şey kazandırmaz, süreç kendi mecrasında devam ediyor. 3-4 tutanak yanlış tutulmuş, eksik girilmiş olabilir, başka bir yere yazılmış olabilir. AK Parti'nin de yanlış yazılan, başka partiye yazıldığı belirlenen tutanakları var. Bunlarla ilgili müracaat ediliyor, yanlışlık varsa düzeltiliyor."

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da, "Seçim sonuçlarına yapılan itirazların hepsini takip ediyoruz ama sosyal medya üzerinden değil. Binlerce mahallinde itiraz yapıldı. Seçmenlerin bu itirazları görmeleri mümkün değil." açıklaması yaptı.

İtirazlara ilişkin sistemin kapalı işlediğini vurgulayan Yakupoğlu, "Nerelere itiraz ettiğimiz, ilçe seçim kurullarında ve CHP'de görünüyor. Bunları anbean takip ediyoruz. İtirazların takibini, YSK'nın seçim sistemi Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) üzerinden yapıyoruz, sosyal medya üzerinden değil. Sistem kapalı bir sistem, itirazları sadece ilçe seçim kurulları ve siyasi partiler görebilir." diye konuştu.

Mehmet Hadimi Yakupoğlu, il birleştirme tutanağı imzalanana kadar sandık sonuç tutanaklarındaki tüm maddi hataların düzeltilmesinin mümkün olduğuna işaret etti.

Üç farklı kanattan verilerin karşılaştırıldığını anlatan Yakupoğlu, "YSK tarafından siyasi partilerle anlık paylaşılan veriler, okul bilişim sorumlularımızın uygulama üzerinden girdiği veriler ve üçüncü olarak ıslak imzalı tutanakların ilçe başkanlıklarınca sistemimize girilmesinden elde edilen veriler. Bu üç veri içerisinde bir nokta virgül dahi farklı olsa sistem o sandığı işaretliyor." değerlendirmesini yaptı.