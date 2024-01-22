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Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz ateşi açıldı. Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini duyurdu. Bakanlık, 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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