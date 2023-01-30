Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Linda Kramer isimli bir kadın, sabah erken saatlerde yatağından tuvalete gitmek için kalktığını söyledi ve o anda bir anda bayıldığını dile getirdi. Kendisi de doktor olan Kramer, bilincini bir süre açık tutmaya çalıştığını ancak derin bir uykuya dalıyormuş gibi hissettiğini belirtti. Sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alınan Kramer, 15 dakika boyunca kendisini ölü gibi hissettiğini söyledi.

“ORADA ZAMAN YOKMUŞ GİBİYDİ”

Gözlerini açtığında kendisini uçsuz bucaksız bir alanın ortasında bulan Kramer, “Orada zaman yokumş gibiydi. Herhangi bir forma girebiliyordum ve sadece düşünerek istediğim her yere gittim. Everest Dağı’ndan 30 bin kat daha büyük sıradağlar vardı. Diğer insanlarla istediğim gibi iletişim kuruyordum. Hatta onların kılığına bile girmek konusunda özgürdüm” dedi.