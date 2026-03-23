Kuzey Kıbrıs’ın en gözde ve kaliteli turizm merkezlerinden biri olan Les Ambassadeurs Hotel & Casino unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Türk müziğinin güçlü ismi Özcan Deniz, hayranlarıyla bayramın ikinci günü buluşarak bayram coşkusunu zirveye taşıdı.



Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Özcan Deniz, alkışlar eşliğinde karşılandı. Sahneye adım attığı anda salonu dolduran kalabalık büyük bir coşkuyla sanatçıya eşlik etti. Hem romantik şarkıları hem de hareketli parçalarıyla geniş bir repertuvar sunan ünlü sanatçı, performansıyla dinleyicilerden tam not aldı.



BAYRAM COŞKUSU ZİRVEYE TAŞINDI

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Özellikle duygusal parçalar sırasında salonda romantik anlar yaşanırken, hareketli şarkılarda ise tempo bir an olsun düşmedi.

Şık sahne tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Özcan Deniz, sahne performansının yanı sıra seyirciyle kurduğu sıcak diyaloglarla da geceye damgasını vurdu.



YOĞUN İLGİ, TAM NOT

Bayram tatili için Les Ambassadeurs Hotel & Casino’yu KKTC’yi tercih eden yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, salon tamamen doldu. Katılımcılar, konser boyunca hem eğlendi hem de bayramın keyfini müzikle çıkardı.

Gece sonunda dinleyicilerden büyük alkış alan Özcan Deniz, bayram programlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.