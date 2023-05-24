Üç yıl önce hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, 15 milyon TL'yi bulan evinin ve bankadaki parasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakılmasını vasiyet etmişti.

Sahnede canlandırdığı "Huysuz Virjin" tiplemesiyle tanınan Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam, mirasta hak sahibi olduklarını ileri sürerek vasiyetin iptali için dava açmıştı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, bunun üzerine tereke tespit davası açarken, sanatçının noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu'nu şahit olarak göstermişti.

Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam, Garabet Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Huysuz Virjin'in mirasının ne olacağı konusunda kararını verdi. Mahkeme, iki yeğenin açtığı vasiyetin iptali davasını reddetti. Böylelikle mirasın hak sahibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği oldu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde yapılan açıklamada, “Vasiyetnamesi ile evini ve bankadaki nakit birikimini ÇYDD’ye bağışlayan, değerli bağışçılarımızdan Seyfi Dursunoğlu’nun iki yasal mirasçı tarafından derneğimize karşı açılan vasiyetnamenin iptal davası, İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptığı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu'nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz” denildi.

KOAH hastası olan Seyfi Dursunoğlu, 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.