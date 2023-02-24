Dehşete düşüren olay, saat 07.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Işık Evler Sitesi'ndeki evde meydana geldi. Lise öğrencisi K.G., tartıştığı babası Hakan G.'yi pompalı tüfekle başından vurdu. Bu sırada silah sesini duyup, aşağı kata inen K.G.'nin ablası, sinir krizi geçirdi.

İhbarla gelen ekipler, Hakan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan G.'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise K.G.'yi gözaltına aldı.

İhbarla gelen ekipler, Hakan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan G.'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise K.G.'yi gözaltına aldı.

"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM" DEMİŞ

Olayın ardından karakola götürülen çocuk, annesiyle boşanma aşamasında olan babasının sabah saatlerinde eve alkollü gelip "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını ve ardından ise evde bulunan pompalı tüfekle ateş edip öldürdüğünü söyledi. K.G. devamında ise babalarının kendilerine hep şiddet uyguladığını ve sürekli alkol alıp dayanılmaz noktaya getirdiğini aktardı.

DEDE, TORUNUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayın ardından, nöbette olan hemşire annenin de ifadesine başvurulurken, hayatını kaybeden Hakan G.’nin babasının da verdiği ifadede torununda şikayetçi olmadığı öğrenildi. Çocuk şubedeki işlemleri ardından adli makamlara sevk edilen K.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-İHA