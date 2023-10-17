Mahkemede şahadet veren polis memuru Cemali Ramiz olguları aktardı.

Polis, 7 Ekim 2023 tarihinde saat 13.30’da Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar tarafından hükümsüz tutuklu olarak bulunan İ.U'nun üzerinde yapılan kontrolde iç çamaşırı içerisinde 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk toz madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru, İ.U'nun ifadesinde maddeyi açık görüş esnasında S.B.’nin kendisine verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, S.B.’nin tutuklandığını, evinde yapılan aramada 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk toz ve 44 adet uyuşturucu içerikli Suboxone marka hap bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde İ.U'ya verdiği maddeyi N.Ö aracılığıyla temin ettiğini itiraf ettiğini söylediğini açıkladı.

Polis memuru, N.Ö'nün de tutuklandığını, evinde yapılan aramada 38 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu ve 48 adet uyuşturucu içerikli Suboxone bulunduğunu belirtti.

Polis, N.Ö'nün ifadesi üzerine tedavi gördüğü Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görevli doktor ile görüştüklerini söyledi.

Polis, doktorun 48 adet hapı bağımlılık tedavisi gören N.Ö'ye verdiğini söylediğini aktardı.

Ramiz, soruşturmanın tamamlandığını, N.Ö'nün benzer suçtan sabıkası, askıda dosyası olduğunu, S.B.’nin ise ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, her iki zanlının da 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



