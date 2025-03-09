Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 299 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 117’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 38’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 25’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 80’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.